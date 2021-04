EXCLUSIV | Gigi Becali s-a razgandit! "Atat o sa cer pe el in toamna!" Suma fabuloasa pe care vrea sa o incaseze din transferul lui Morutan

Asta ar fi lovitura anului pentru Gigi Becali.

FCSB ar putea sa-l vanda pe Olimpiu Morutan in Bundesliga, fotbalistul fiind dorit de Hoffenheim si Bayer Leverkusen.

Dupa ce l-a vandut pe Dennis Man in Serie A, Gigi Becali isi poate vinde una dintre 'perle' in Bundesliga. Patronul ros-albastrilor a declarat, insa, ca Morutan nu e de vanzare in acest moment.

"Morutan, cred eu ca la toamna o sa faca 30 de milioane. Deci inseamna ca o sa fie de 3 ori mai scump decat Dennis Man. Eu asa o sa cer pe el la toamna, cand intram in Champions League. Dupa ce jucam in grupe, cer 30 de milioane, poate mai mult, nu stiu.

Dar acum doar campionatul ma intereseaza, nu ma interesseaza sa-l vand", a declarat Gigi Becali in exclusivitate pentru Pro TV si www.sport.ro.

Potrivit impresarului Florin Vulturar, pentru Morutan au fost oferte si din Italia.

"Sunt doua, trei echipe din Germania cu care avem un contact direct, mai sunt si doua echipe din Italia. Pentru Olimpiu Morutan, cel mai bun campionat ar fi cel din Spania sau Portugalia, dar si in alte campionate s-ar descurca", a spus Vulturar, pentru Pro TV si www.sport.ro.

Olimpiu Morutan a fost in iarna si in atentia arabilor, care erau dispusi sa plateasca 10 milioane de dolari in schimbul lui.