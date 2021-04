Un nou caz Dennis Man la FCSB?! Impresarul lui Morutan a reactionat. Ce se poate intampla in cazul transferului de peste 10 milioane

Olimpiu Morutan este fotbalistul cu care Gigi Becali spera sa depaseasca recordul stabilit de plecarea lui Man la Parma.

S-a vorbit de mai multe cluburi importante care ar fi interesate de mijlocasul ofensiv de 21 de ani, printre care Galatasaray, Al Ain sau Inter Milano, sauditii chiar fiind dispusi sa plateasca 10 milioane de euro oentru Morutan, oferta care insa nu satisface pretentiile lui Gigi Becali.

Au aparut insa informatii in ultima perioada conform carora Giovanni Becali ar incerca sa intermedieze o eventuala mutare a lui Morutan si sa repete astfel 'episodul Dennis Man', in contextul in care fotbalistul venit de la Botosani este reprezentat de Florin Vulturar.

Insusi Giovanni Becali a recunoscut ca a avut discutii in numele lui Gigi Becali cu diversi impresari pentru Morutan pe perioada Campionatului European U21.

Florin Vulturar nu s-a aratat insa deranjat de aceasta posibilitate si a spus ca nu ar avea nicio problema sa colaboreze cu Becali pentru a realiza un eventual transfer al lui Morutan si a dezvaluit ca in trecut si el a avut o oferta pentru Florin Tanase.

"Sa dea Dumnezeu sa aduca nea Giovanni o oferta pentru Morutan. Nu am nici cea mai mica neincredere. Credeti ca nu ne intelegem? Cu siguranta nu o sa fie niciun fel de problema. Il stiu bine pe nea Victor, iar el este un om bun. Il respect si am discutat cu el despre Olimpiu in trecut.

Am avut si eu anul trecut o oferta pentru Florin Tanase. Daca se concretiza, credeti ca nu se facea transferul ca am adus eu oferta? Se facea cu siguranta", a spus Vulturar pentru ProSport.

Mai mult, conform sursei citate, Olimpiu Morutan exclude vehement posibilitatea de a-si trada impresarul si de a lucra cu alt agent pentru un transfer, asa cum a facut Dennis Man cand s-a transferat la Parma si a 'sarit-o din schema' pe Anamaria Prodan mergand alaturi de aceasi Giovanni Becali in Italia.