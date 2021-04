EXCLUSIV | "Daca nu pierdea un an la FCSB, era mai bun sigur!" Discutii in contradictoriu despre forma lui Morutan: "La Mbappe sau Haaland s-a pus problema de 'masina de peste'?"

Olimpiu Morutan (21 ani) este unul dintre cei mai ofertati jucatori de la FCSB, insa forma din ultimele meciuri a dezamagit.

Mijlocasul ofensiv al ros-albastrilor nu a impresionat la Euro in tricoul nationalei de tineret, iar in meciul cu Craiova nu a reusit sa se faca remarcat, asa cum reusise in etapele precedente din Liga 1.

Morutan a fost criticat intens dupa prestatiile avute, iar subiectul criticii a fost declaratiile patronului FCSB, care a spus ca il va vinde pe 20 de milioane de euro.

Valeriu Iftime sare in apararea fostului sau jucator, declarand ca are nevoie de incurajari, indiferent de prestatie si greseli, datorita potentialului pe care il are.

"Eu cred doar asa, el trebuie incurajat in fiecare zi, chiar si cand greseste. Simt ca are maturitatea unui copil care realizeaza ca se afla intr-o zona in care putini sunt.

Fara indoiala ca asemenea declaratii pot debusola, te poate lua valul la varsta asta, dar el trebuie incurajat sa joace. el poate sa devina un mare fotbalist. Daca joaca continuu, cu siguranta devine un fotbalist bun pentru noi.

Daca nu pierdea timpul un an de zile la FCSB era mai bun, chiar daca era mai subtire, daca juca mai mult, il ajuta", a spus Valeriu Iftime la PRO X.

Aflat in platoul emisiunii 'Ora exacta in sport', Valeriu Rachita nu a fost de acord cu afirmatiile patronului de la Botosani, comparandu-l pe Morutan cu marii fotbalisti.

"Mbappe a fost cumparat pe o suma imensa de la Monaco, si nu a fost afectat de asta. Haaland, la fel, se zvonesc sume colosale pentru el, dar continua sa inscrie.

Crezi ca la Mbappe sau Haaland s-a pus problema de 'masina de peste'? Ei sunt concentrati pe fotbal", a replicat antrenorul roman.