BREAKING NEWS | Negocieri avansate intre FCSB si Inter pentru transferul lui Morutan! Detaliul la care nu se inteleg cele doua cluburi 

Olimpiu Morutan a intrat in atentia mai multor cluburi importante din Europa.

In urma prestatiilor bune din acest sezon, Morutan le-a atras atentia, printre altele, celor de la Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Galatasaray si Inter.

Italienii par cei mai motivati sa ii obtina semnatura. Potrivit jurnalistilor de la Gazzetta dello Sport, negocierile dintre Inter si FCSB au avansat considerabil, directorii sportivi ai milanezilor facand pasi importanti pentru mutarea lui Morutan.

Conform aceleiasi surse, singurul detaliu asupra caruia cele doua cluburi trebuie sa ajunga la un acord este legat de suma de transfer. Gigi Becali a declarat recent ca nu este dispus sa-l lase pe Morutan sa plece pentru mai putin de 20 de milioane de euro, suma pe care Inter o considera prea mare.

Olimpiu Morutan a adunat in acest sezon 27 de aparitii in tricoul FCSB-ului, reusind 6 goluri si 11 assist-uri, fiind lider in topul pasatorilor din Liga 1.