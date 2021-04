Nemtii il vor pe Morutan in Bundesliga! "E unul dintre cele mai mari talente din Romania!" Ce scriu jurnalistii din Germania despre Gigi Becali

Dupa evolutiile bune din acest sezon, Olimpiu Morutan este in atentia a doua cluburi din Germania.

'Perla' lui Becali le-a atras atentia celor de la Leverkusen si Hoffenheim, iar jurnalistii nemti au comentat posibilitatea transferului lui Morutan in Bundesliga.

Cei de la 90min.de i-au facut o caracterizare si au ajuns la concluzia ca fotbalistul celor de la FCSB este pregatit sa se mute intr-un campionat important cum este cel al Germaniei.

"Olimpiu Morutan este considerat unul dintre cele mai mari talente din fotbalul romanesc. Este considerat de multi 'noul Hagi', iar Hagi nu este doar cel mai bun fotbalist roman al tuturor timpurilor, dar a fost pus pe lista 'FIFA 100' de legendarul Pele, o lista publicata in 2004, cu ocazia aniversarii FIFA - 100 de ani.

Pe langa Galatasaray, Porto sau Inter Milano, conform Sky, doua formatii din Bundesliga sunt interesate de internationalul roman U21: Bayer Leverkusen si TSG Hoffenheim. Morutan si-a aratat talentul la EURO U21 din Slovenia si Ungaria, acolo unde a terminat Grupa A pe locul 3, dupa Olanda si Germania.

Pe langa pozitia de numar 10, care este clar cea in care da cel mai bun randament, Morutan mai poate ajuta si ca numar 8 sau in flancul drept, la nevoie. Contractul fotbalistului de 1.73m cu FCSB expira in 2023 si, in ciuda clauzei de 70 de milioane de euro, se vorbeste despre o plecare a lui Morutan pentru 10 milioane de euro.

Intrebarea care se pune este daca aceste calitati tehnice sau creativitatea fotbalistului sunt suficiente pentru un transfer in Bundesliga. Raspunsul rapid este DA! Dar, mai ramane o intrebare: la ce pret? Mai ales in timpul acestei pandemii de coronavirus, cluburile isi asuma niste riscuri mari cand platesc 10 milioane de euro pentru un fotbalist.

Morutan are acum potentialul sa faca fata intr-o liga mai buna si, la 21 de ani, pare suficient de matur sa se integreze atat pe teren, cat si in afara lui. Riscul este, totusi, mare, la 10 milioane de euro, astfel ca o solutie buna pentru cluburile germane ar fi un imprumut, cu optiune de cumparare. Daca propunerea va intruni cerintele lui Gigi Becali, asta e o alta poveste. Omul de afaceri roman e considerat a fi riguros si egoist. Daca cere 10 milioane de euro, atunci vrea 10 milioane de euro!

Morutan are cu siguranta talentul pentru a juca in Bundesliga. Singura intrebare ramane ce suma sunt dispuse sa ofere Leverkusen si Hoffenheim. 10 milioane de euro e un pret mare, mai ales pentru un fotbalist care ar putea fi doar o solutie de rezerva. Conform transfermarkt, valoarea jucatorului este acum de doar 2 milioane de euro. Daca s-ar putea negocia un imprumut, cluburile germane nu ar trebui sa ezite", au scris jurnalistii de la 90min.de.