Ultrașii grupării UTA au anunțat că nu vor participa la partida de pe teren propriu cu FCSB de astăzi, de la ora 21:00. Duelul contând pentru etapa a doua din grupele Cupei României va fi transmis în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

UTA - FCSB, fără galeria „Bătrânei Doamne” pe „Francisc Neuman”

Suporterii au apelat la o astfel de măsură radicală în semn de protest, nemulțumiți fiind de prețurile biletelor și de „batjocora la adresa abonaților”.

„Cu toate că am sperat că mesajul transmis înaintea meciului cu Petrolul din Cupa României va fi înțeles, nimic nu s-a schimbat. Tot ceea ce am cerut a fost mai mult respect din partea conducerii clubului.

Din păcate, prețurile exagerate ale biletelor și batjocura la care sunt supuși abonații alungă din ce în ce mai mulți suporteri de la stadion. Mai mult decât atât, clubul UTA a ales să răspundă și printr-o campanie de marketing menită mai degrabă să îi păcălească pe fanii alb-roșii și să ne sfideze manifestul.

Având în vedere aceste lucruri, peluza noastră a hotărât să continue protestul început recent și va boicota partida de miercuri cu FCSB. Ținem să menționăm încă o dată că acest protest nu este îndreptat împotriva jucătorilor sau a staffului, ci împotriva celor care se pare că doresc întotdeauna numai să profite de pe urma pasiunii noastre”, au menționat ultrașii arădeni, prin intermediul unui comunicat.

Reacția antrenorului Adrian Mihalcea

În urma situației create, tehnicianul Adrian Mihalcea și-a exprimat regretul asupra faptului că nu se va putea baza pe galeriei contra campioanei en-titre.

„Mi-ar fi plăcut un stadion plin. I-aș îndemna să vină. E un meci contra campioanei, e un meci pe care ți-l dorești să-l vezi pe viu. E un moment oportun să vină la stadion.

Plus că e extrem de important, pentru că în primul meci am făcut egal, deci remiza nu ne ajută acum. Îmi doresc și din motive personale, încă nu am reușit să înving FCSB-ul în cariera de antrenor.

Îmi pare rău că galeria nu va veni. Vedeți că de fiecare dată când sunt la stadion, se fac simțiți. Faptul că și când am pierdut, și acasă și în deplasare, ei mențin aceeași linie, pentru meciul de joi îmi pare rău. Cum mă simt? Au spus-o și ei, nu e o problemă a vestiarului, a staffului, sunt discuții dinainte ca eu să ajung la echipă.

Sper să nu mai existe probleme. Îmi pare rău, am fi avut nevoie, poate mai mult ca niciodată, pentru că ne trebuie victoria pentru a spera să ieșim din grupă”, a declarat Adrian Mihalcea.

