Ce a împrumutat Lamine Yamal de la Messi și Modric: „Am reușit asta” + „Nu cred că am simțit vreodată presiune”

Lamine Yamal este unul dintre starurile fotbalului mondial, iar pe zi ce trece jucătorul Barcelonei crește și mai mult în popularitate.

Fotbalistul de 18 ani a oferit un interviu în care a vorbit deschis despre mai multe aspecte din cariera sa.



Lamine Yamal a dezvăluit ce l-a fascinat în jocul lui Messi și a împrumutat și el



Jucătorul spaniol a evidențiat faptul că nu simte presiune în momentul în care joacă fotbal, chiar dacă este vorba de un meci important din La Liga sau din Champions League.

„Nu cred că am simțit vreodată presiune jucând fotbal. Părinții mei au suferit o presiune reală când erau mici. Gestionarea familiei, munca, a fi fericit, cumpărarea de cadouri... asta este o presiune reală pentru mine.

Presiunea este ceva mental. Este ceva ce fiecare persoană are în interior. Nu am simțit-o niciodată și nu știu dacă voi avea vreodată. Nu am acest sentiment în interior. Nu am avut niciodată”, a spus Yamal într-un interviu acordat CBS, citat de Mundo Deportivo.

