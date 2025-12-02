Ce a împrumutat Lamine Yamal de la Messi și Modric: „Am reușit asta” + „Nu cred că am simțit vreodată presiune”

Lamine Yamal este unul dintre starurile fotbalului mondial, iar pe zi ce trece jucătorul Barcelonei crește și mai mult în popularitate.
Fotbalistul de 18 ani a oferit un interviu în care a vorbit deschis despre mai multe aspecte din cariera sa.
Lamine Yamal a dezvăluit ce l-a fascinat în jocul lui Messi și a împrumutat și el
Jucătorul spaniol a evidențiat faptul că nu simte presiune în momentul în care joacă fotbal, chiar dacă este vorba de un meci important din La Liga sau din Champions League.
„Nu cred că am simțit vreodată presiune jucând fotbal. Părinții mei au suferit o presiune reală când erau mici. Gestionarea familiei, munca, a fi fericit, cumpărarea de cadouri... asta este o presiune reală pentru mine.
Presiunea este ceva mental. Este ceva ce fiecare persoană are în interior. Nu am simțit-o niciodată și nu știu dacă voi avea vreodată. Nu am acest sentiment în interior. Nu am avut niciodată”, a spus Yamal într-un interviu acordat CBS, citat de Mundo Deportivo.
Lamine Yamal a dezvăluit că atunci când era copil nu obișnuia să dribleze la fel de mult cum o face acum.
Fotbalistul Barcelonei era pasionat de calitatea paselor decisive pe care le oferea Messi, pe vremea când juca în tricoul „blaugrana”.
Yamal a dezvăluit că pasele cu exteriorul, care au devenit „specialitatea casei” pentru starul catalanilor, au fost inspirate de la rivalul de la Real Madrid, Luka Modic.
„Lucrul ciudat la toate acestea este că nu am driblat niciodată prea mult când eram copil. Nu m-ai văzut niciodată trecând de mulți adversari. Am marcat multe goluri, am alergat mult și am avut o viziune bună.
De mic, uitându-mă la Messi, am reușit pase diferite. Am văzut jucători cu pase foarte bune, care reușeau pase lungi, dar Messi reușea pase decisive pentru goluri. L-am văzut pe Modric folosind mult pasa cu exteriorul piciorului. Acestea sunt lucruri care mi s-au părut mai interesante decât driblingul, poate.”, a declarat starul Barcelonei.
Aripa dreapta are 32 de goluri și 43 de pase decisive în 119 meciuri jucate pentru Barcelona.
Lamine Yamal este cotat la 200 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.