Jucătorul de un milion de euro, pe picior de plecare de la FCSB. De ce vrea Gigi Becali să renunțe la el

Jucătorul de un milion de euro, pe picior de plecare de la FCSB. De ce vrea Gigi Becali să renunțe la el Fotbal intern
SPORT.RO
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Extrema stângă are zilele numărate la FCSB.

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Dennis PoliticFSCBGigi Becali
Din articol

Dennis Politic s-a prezentat la reunirea lotului, însă viitorul său la club este extrem de fragil. Potrivit GSP, patronul echipei caută o soluție pentru a se despărți de el în această perioadă de mercato. Principalul impediment pentru continuarea colaborării este contractul jucătorului în vârstă de 26 de ani, care îi asigură o remunerație lunară de 20.000 de euro. Este o sumă pe care Gigi Becali nu mai este dispus să o plătească unui fotbalist măcinat de probleme fizice.

Evoluții sub așteptări

Transferul de anul trecut al lui Dennis Politic a implicat o sumă de aproximativ un milion de euro, într-o afacere care l-a trimis pe Alexandru Musi la Dinamo. Pe gazon, Politic a marcat doar trei goluri în 24 de meciuri pentru FCSB.

Prestațiile slabe au dus la un împrumut la Hermannstadt în perioada de iarnă. Nici lunile petrecute la Sibiu nu au adus o relansare, fotbalistul bifând 8 partide fără să înscrie. Din cauza accidentărilor, el a lipsit pe finalul stagiunii, campionat la capătul căruia formația sibiană a retrogradat.

Președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, s-a opus aducerii sale încă de la început, avertizând finanțatorul în privința istoricului medical al extremei, dar sfatul său a fost ignorat la momentul respectiv. Acum, cota de piață a jucătorului a coborât la 650.000 de euro pe site-urile de specialitate, departe de valoarea de 1,5 milioane atinsă în trecut.

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Dennis Politic, după golul marcat în Hermannstadt - FCSB / Foto: Sport Pictures
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Exclus să revină la fosta echipă

În ciuda cifrelor pe care le-a avut anterior la Dinamo, unde a adunat 14 reușite și 4 pase decisive în 63 de jocuri oficiale, ușile clubului din Ștefan cel Mare rămân închise pentru o eventuală mutare. Președintele Andrei Nicolescu a tăiat din fașă orice speculație.

„Nu s-a pus sub nicio formă problema revenirii și nici nu ne gândim la un transfer al lui Politic la Dinamo. Nu este cazul”, a transmis oficialul „câinilor”.

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