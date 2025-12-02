Patronul roș-albaștrilor a decis să menajeze toți oamenii de bază (11 fotbaliști) pentru confruntarea de la Arad, alegând să mizeze pe jucătorii cu mai puține minute în acest sezon. Așadar, Elias Charalambous va trebui să gestioneze partida cu o formulă de start inedită.



O nouă șansă pentru Tavi Popescu și Chiricheș



Lista absenților este una sonoră și arată, practic, ca un prim 11 ideal al FCSB-ului. Au rămas acasă căpitanul Darius Olaru, golgheterul Daniel Bîrligea, dar și stâlpii apărării precum Ngezana sau Radunovic. Nici Ștefan Târnovanu, Adrian Șut sau Florin Tănase nu au făcut deplasarea, alături de ei fiind menajați Crețu, Graovac, Lixandru, Miculescu și Cisotti.



În aceste condiții, reflectoarele se mută pe jucătorii care au "șomat" în ultima vreme. Potrivit informațiilor oferite de Fanatik, primul 11 pregătit pentru duelul cu "Bătrâna Doamnă" va fi condus din defensivă de veteranul Vlad Chiricheș, în timp ce atacul va miza pe sclipirile lui Tavi Popescu și Dennis Politic.



Iată cum arată echipa probabilă a FCSB-ului pentru meciul de la Arad: Zima - Pantea, Chiricheș, Dăncuș, Kiki - Alhassan, Edjouma - Toma, Tavi Popescu, Politic - Thiam.



Rămâne de văzut dacă strategia periculoasă pusă la cale de Gigi Becali va da roade sau dacă decizia de a miza totul pe rezerve se va transforma într-un eșec usturător pe terenul celor de la UTA.

