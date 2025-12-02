După "dubla" reușită în victoria vitală cu Pisa, Lautaro Martinez a oferit câteva detalii picante despre relația specială pe care o are cu tehnicianul român.



Prezent la Gran Gala del Calcio, la doar o zi după succesul din deplasare cu Pisa, Lautaro a ținut să demonteze zvonurile legate de o posibilă tensiune la echipă, apărute după schimbarea sa rapidă din meciurile cu Milan și Atletico Madrid. Dimpotrivă, argentinianul susține că atmosfera este una excelentă, iar meritul principal îi revine lui Chivu.



"Este grozav, vorbim în fiecare zi. Ne îmbrățișează mereu, poate chiar prea mult", a glumit Lautaro la Sky Sport Italia. "Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea, dar ăsta e stilul lui. E plăcut, pentru că a trăit experiența de jucător în acest vestiar și înțelege totul".



"Aveam nevoie de un antrenor ca el"



Golgheterul argentinian a explicat că venirea lui Chivu pe bancă a adus un suflu nou, bazat pe o abordare psihologică diferită față de mandatul lui Simone Inzaghi.



"Aveam nevoie de un antrenor ca el, pentru că ne oferă libertate, încredere și ne spune să ne punem toată calitatea pe teren. Sunt fericit cu modul în care a început aventura lui la Inter", a mai spus Martinez.



Diferența față de Inzaghi: presingul sufocant



Întrebat despre schimbările tactice, Lautaro a evidențiat agresivitatea pe care Chivu o cere de la jucătorii săi.



"Sunt antrenori similari prin faptul că ambii vor să jucăm un fotbal bun. Cu Cristian, facem presing mai sus, încercăm să recuperăm mingea imediat. E un aspect la care lucrăm să-l îmbunătățim zi de zi și ne-a adus multe beneficii în acest sezon", a explicat atacantul.



Inter Milano ocupă locul trei în Serie A, cu 27 de puncte, unul mai puțin decât liderul AC Milan.

