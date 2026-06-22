Înlocuitor pentru Nuno Campos. Un alt portughez vine să-i ia locul

Potrivit jurnaliștilor maghiari de la Nemzeti Sport, Filipe Celikkaya, în vârstă de 41 de ani, a preluat banca tehnică a celor de la ZTE FC. Acesta ocupă astfel poziția lăsată liberă de Nuno Campos, care a ales să se alăture staff-ului tehnic de la Dinamo București. Celikkaya a ajuns deja la club și urmează să fie prezentat, iar luni va susține prima ședință de pregătire a verii.

Tehnicianul portughez sosește din Statele Unite ale Americii, unde a activat, începând cu luna ianuarie a anului 2025, în staff-ul celor de la Chicago Fire. În trecut, el a pregătit formația U15 a celor de la Benfica Lisabona și a condus echipa secundă a lui Sporting CP, chiar în perioada în care prima formație era antrenată de Ruben Amorim. Filipe Celikkaya va fi ajutat la Zalaegerszeg de un preparator fizic și de alți doi antrenori asistenți.