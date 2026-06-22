Înlocuitor pentru Nuno Campos. Un alt portughez vine să-i ia locul

Înlocuitor pentru Nuno Campos. Un alt portughez vine să-i ia locul Fotbal extern
SPORT.RO
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Formația maghiară Zalaegerszeg i-a găsit succesor lui Nuno Campos, ajuns la Dinamo. Noul tehnician este tot un portughez.

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Din articol

Potrivit jurnaliștilor maghiari de la Nemzeti Sport, Filipe Celikkaya, în vârstă de 41 de ani, a preluat banca tehnică a celor de la ZTE FC. Acesta ocupă astfel poziția lăsată liberă de Nuno Campos, care a ales să se alăture staff-ului tehnic de la Dinamo București. Celikkaya a ajuns deja la club și urmează să fie prezentat, iar luni va susține prima ședință de pregătire a verii.

Tehnicianul portughez sosește din Statele Unite ale Americii, unde a activat, începând cu luna ianuarie a anului 2025, în staff-ul celor de la Chicago Fire. În trecut, el a pregătit formația U15 a celor de la Benfica Lisabona și a condus echipa secundă a lui Sporting CP, chiar în perioada în care prima formație era antrenată de Ruben Amorim. Filipe Celikkaya va fi ajutat la Zalaegerszeg de un preparator fizic și de alți doi antrenori asistenți.

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Întăriri în ofensivă

Pe lângă instalarea noului antrenor, clubul maghiar continuă mutările pe piața transferurilor pentru a contura lotul de sezonul viitor. ZTE a reușit să obțină semnătura lui Kiss Máté Dénes, un atacant de doar 17 ani adus de la Ferencváros, component al naționalei U17 a Ungariei. Deși a fost testat la începutul lunii de Sampdoria, iar italienii l-ar fi dorit înapoi în Peninsulă, tânărul jucător a fost convins de proiectul sportiv prezentat de echipa din Zalaegerszeg. Pe lista de transferuri se mai află jucători sud-americani precum Fabricio Amato sau Maxsuell Alegria, transferați definitiv după perioade de împrumut.

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