După experiențele din MLS și Turcia, fostul jucător al FCSB-ului a semnat cu Chindia Târgoviște, clubul la care și-a făcut debutul în fotbalul profesionist.

Alex Băluță a semnat cu Chindia Târgoviște

Luni, 22 iunie, dâmbovițenii au oficializat transferul prin intermediul rețelelor sociale.

„Bine ai revenit la Chindia, Alex Băluță!

Chindia anunță transferul lui Alexandru Băluță, fotbalist cu realizări importante în fotbalul românesc şi cu cluburi tari din străinătate în CV. Băluță se întoarce la Târgovişte, oraşul în care și-a început povestea în fotbalul profesionist.

Cu 7 trofee cucerite în carieră, dintre care 4 pe plan intern, Băluță are și 8 selecții în echipa națională a României 🇷🇴, pentru care a marcat un gol.

În Superligă, Băluță a evoluat pentru FCSB, Universitatea Craiova sau Farul, iar în afara țării a jucat la Slavia Praga sau LAFC.

Transferul lui Băluță, cel mai titrat jucător care ajunge la Chindia în ultimii ani, confirmă ambițiile pe care clubul şi suporterii săi le au pentru acest sezon.

Târgovişte, pregăteşte-te! Mult succes, Alex!”, a transmis formația din Târgoviște.