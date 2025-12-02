Ioan Becali dă cărțile pe față: "Mutu m-a trădat". Culisele scandalului de la Chelsea

Cupa României: ACUM răsturnare de scor și ROȘU în FC Argeș - Rapid! Csikszereda - Oțelul decis în '90+6, Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia

Roșu direct în FC Argeș - Rapid! Centralul nu l-a iertat și l-a trimis direct la cabine

Steaua a câștigat cu 2-0 meciul din ultima etapă din Liga 2 cu Ceahlăul Piatra Neamț, după golurile înscrise de spaniolul Rubio (42) și Mario Roman (84).

În prelungirile partidei din Ghencea, în locul golgheterului Bogdan Chipirliu a intrat un copil de doar 14 ani, născut pe 21 decembrie 2010!

Este vorba despre atacantul Alexandru Nofitovici, nimeni altul decât fiul secundului lui Daniel Oprița, Fănel (Fane) Nofitovici, fostul jucător de la Dacia Mioveni, Zimbru Chișinău, Petrolul Ploiești sau Concordia Chiajna, printre altele.

Nofitovici antrenează în Ghencea alături de Oprița încă din 2019, când Steaua București activa în Liga 4.

