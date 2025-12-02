Steaua a câștigat cu 2-0 meciul din ultima etapă din Liga 2 cu Ceahlăul Piatra Neamț, după golurile înscrise de spaniolul Rubio (42) și Mario Roman (84).
În prelungirile partidei din Ghencea, în locul golgheterului Bogdan Chipirliu a intrat un copil de doar 14 ani, născut pe 21 decembrie 2010!
Este vorba despre atacantul Alexandru Nofitovici, nimeni altul decât fiul secundului lui Daniel Oprița, Fănel (Fane) Nofitovici, fostul jucător de la Dacia Mioveni, Zimbru Chișinău, Petrolul Ploiești sau Concordia Chiajna, printre altele.
Nofitovici antrenează în Ghencea alături de Oprița încă din 2019, când Steaua București activa în Liga 4.
”⚽️ FOTBAL
💥 Stelistul Alex Nofitovici, cel mai tânăr debutant în Liga a II-a
‼ 29 noiembrie 2025 va fi o zi pe care Alexandru Nofitovici nu o va uita niciodată, el devenind sâmbătă cel mai tânăr debutant în Liga a II-a din acest sezon!
❤️💙 În minutul 90 al meciului Steaua – Ceahlăul (2-0), atacantul roș-albastru a intrat în teren în locul lui Bogdan Chipirliu, debutând astfel în echipa de seniori pregătită de Daniel Oprița.
👉 Născut pe 21 decembrie 2010, Vlad Alexandru Nofitovici este component al echipei U16 și reprezintă unul dintre cele mai promițătoare produse ale Academiei Steaua București. Totodată, în această primăvară, Alexandru a participat cu naționala U15 a României, sub comanda selecționerului Alexandru Ciobanu, la un stagiu de pregătire la Buftea, fiind considerat un atacant de mare perspectivă.
🎙️ “A fost o zi de neuitat! Este o mândrie pentru mine că îmbrac tricoul roș-albastru și vreau să mulțumesc staff-ului pentru încrederea acordată! Debutul la seniori a fost o experiență care mi-a arătat că munca depusă a meritat. A fost un moment pe care îl voi păstra mereu în suflet! Forța Steaua!”, a declarat Alexandru pentru pagina de Facebook a Clubului Steaua”, a postat gruparea din Ghencea.
Foto: Steaua București