Scandal de proporții la FCSB! Maghiarii contestă mutarea lui Duarte și cer daune de 2 milioane de euro la FIFA

Bucuria roș-albaștrilor ar putea fi de scurtă durată. Andre Duarte a fost prezentat oficial pe rețelele de socializare ale campioanei României, după ce fundașul și-a reziliat unilateral contractul cu gruparea din Ungaria. Totuși, oficialii de la Budapesta nu au acceptat despărțirea și susțin că fotbalistul este în continuare legat contractual de ei, motiv pentru care au demarat deja procedurile pentru un litigiu la FIFA.

Deși campioana l-a prezentat pe fundașul portughez ca pe o mare victorie de mercato, clubul maghiar Ujpest pregătește un contraatac devastator, acuzând o plecare ilegală a jucătorului.

"Le-am spus să nu se grăbească"



Surse apropiate situației susțin că cei de la FCSB s-au grăbit nepermis mult cu prezentarea, în ciuda unor avertismente primite dinspre tabăra maghiară.



"Nu poți să reziliezi contractul, pentru că ești trimis la echipa a doua. Păi, jucătorii ăia de la Chelsea, care au fost trimiși pe la echipa a doua, au reziliat?



Va fi scandal mare la FCSB. Le-am spus să nu se grăbească să facă anunțul până nu va fi totul clar", a spus o sursă apropiată celor de la FCSB, citată de Digisport.



Dacă vrea să scape de proces, FCSB va trebui să achite o sumă de transfer consistentă, plus salariile jucătorului din perioada disputată, totul ridicându-se la aproximativ două milioane de euro.



Pentru Andre Duarte, transferul la FCSB va fi a doua sa experiență în fotbalul românesc, după cea din perioada 2022-2023, când a îmbrăcat tricoul celor de la FC U Craiova, formație patronată de Adrian Mititelu.

