Scandal de proporții la FCSB! Maghiarii contestă mutarea lui Duarte și cer daune de 2 milioane de euro la FIFA

Scandal de proporții la FCSB! Maghiarii contestă mutarea lui Duarte și cer daune de 2 milioane de euro la FIFA Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liniștea de la FCSB a fost spulberată la scurt timp după anunțul oficial al transferului lui Andre Duarte (28 de ani).

TAGS:
FCSBUjpestandre duarte
Din articol

Deși campioana l-a prezentat pe fundașul portughez ca pe o mare victorie de mercato, clubul maghiar Ujpest pregătește un contraatac devastator, acuzând o plecare ilegală a jucătorului.

Bucuria roș-albaștrilor ar putea fi de scurtă durată. Andre Duarte a fost prezentat oficial pe rețelele de socializare ale campioanei României, după ce fundașul și-a reziliat unilateral contractul cu gruparea din Ungaria. Totuși, oficialii de la Budapesta nu au acceptat despărțirea și susțin că fotbalistul este în continuare legat contractual de ei, motiv pentru care au demarat deja procedurile pentru un litigiu la FIFA.

"Le-am spus să nu se grăbească"

Surse apropiate situației susțin că cei de la FCSB s-au grăbit nepermis mult cu prezentarea, în ciuda unor avertismente primite dinspre tabăra maghiară.

"Nu poți să reziliezi contractul, pentru că ești trimis la echipa a doua. Păi, jucătorii ăia de la Chelsea, care au fost trimiși pe la echipa a doua, au reziliat?

Va fi scandal mare la FCSB. Le-am spus să nu se grăbească să facă anunțul până nu va fi totul clar", a spus o sursă apropiată celor de la FCSB, citată de Digisport.

Dacă vrea să scape de proces, FCSB va trebui să achite o sumă de transfer consistentă, plus salariile jucătorului din perioada disputată, totul ridicându-se la aproximativ două milioane de euro.

Pentru Andre Duarte, transferul la FCSB va fi a doua sa experiență în fotbalul românesc, după cea din perioada 2022-2023, când a îmbrăcat tricoul celor de la FC U Craiova, formație patronată de Adrian Mititelu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO
Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Mihai Stoica, dezvăluire spectaculoasă: ce i s-a spus despre Andre Duarte
Mihai Stoica, dezvăluire spectaculoasă: ce i s-a spus despre Andre Duarte
Ungurii &bdquo;fierb&ldquo;: cum au prezentat transferul lui Andre Duarte, de la Ujpest la FCSB
Ungurii „fierb“: cum au prezentat transferul lui Andre Duarte, de la Ujpest la FCSB
Abia a ajuns la FCSB și deja vorbește rom&acirc;na: Andre Duarte, mesaj superb pentru fani
Abia a ajuns la FCSB și deja vorbește româna: Andre Duarte, mesaj superb pentru fani
ULTIMELE STIRI
Newcastle - Tottenham 2-2 | Echipa lui Radu Drăgușin a smuls spectaculos egalul pe final
Newcastle - Tottenham 2-2 | Echipa lui Radu Drăgușin a smuls spectaculos egalul pe final
L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: &bdquo;Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar&rdquo;
L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: „Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar”
Fulham - Manchester City 4-5 | Spectacol cu nouă goluri! &bdquo;Cetățenii&rdquo; au tremurat serios pe final | Bournemouth - Everton 0-1
Fulham - Manchester City 4-5 | Spectacol cu nouă goluri! „Cetățenii” au tremurat serios pe final | Bournemouth - Everton 0-1
Claudiu Petrila, discurs amar după eșecul Rapidului cu FC Argeș: Este greu!
Claudiu Petrila, discurs amar după eșecul Rapidului cu FC Argeș: "Este greu!"
Juventus - Udinese 2-0 a fost LIVE pe VOYO! Răzvan Sava, &bdquo;trădat&rdquo; de Palma
Juventus - Udinese 2-0 a fost LIVE pe VOYO! Răzvan Sava, „trădat” de Palma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nia &ndash; Ungaria, &bdquo;finala&ldquo; noastră la Mondiale, &icirc;n prime-time: s-a anunțat ora meciului

România – Ungaria, „finala“ noastră la Mondiale, în prime-time: s-a anunțat ora meciului

O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte

O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte

Cupa Rom&acirc;niei: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis &icirc;n 90+6 și Dumbrăvița - Slatina &icirc;n 90+4, eroare de arbitraj &icirc;n CS Dinamo - Concordia

Cupa României: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis în '90+6 și Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia

Circ la Hermannstadt: Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din prima ligă, dat afară &icirc;n mod jenant

Circ la Hermannstadt: Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din prima ligă, dat afară în mod jenant

Răsturnare de situație &icirc;n tabăra campioanei FCSB: anunțul care dă peste cap planurile din apărare

Răsturnare de situație în tabăra campioanei FCSB: anunțul care dă peste cap planurile din apărare

A jucat cu Darius Olaru și a spus unde se transferă: &bdquo;Să plece c&acirc;t mai repede&rdquo;

A jucat cu Darius Olaru și a spus unde se transferă: „Să plece cât mai repede”



Recomandarile redactiei
Bănel Nicoliță vede o surpriză &icirc;n lupta pentru titlu: &rdquo;Cred &icirc;n nebunia lui&rdquo;
Bănel Nicoliță vede o surpriză în lupta pentru titlu: ”Cred în nebunia lui”
Revenire neașteptată &icirc;n Superliga! FC Argeș &icirc;i dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești
Revenire neașteptată în Superliga! FC Argeș îi dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești
Juventus - Udinese 2-0 a fost LIVE pe VOYO! Răzvan Sava, &bdquo;trădat&rdquo; de Palma
Juventus - Udinese 2-0 a fost LIVE pe VOYO! Răzvan Sava, „trădat” de Palma
Fulham - Manchester City 4-5 | Spectacol cu nouă goluri! &bdquo;Cetățenii&rdquo; au tremurat serios pe final | Bournemouth - Everton 0-1
Fulham - Manchester City 4-5 | Spectacol cu nouă goluri! „Cetățenii” au tremurat serios pe final | Bournemouth - Everton 0-1
L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: &bdquo;Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar&rdquo;
L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: „Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Reacția lui George Ganea, după ce a semnat cu o echipă din Ungaria
Reacția lui George Ganea, după ce a semnat cu o echipă din Ungaria
Reacția lui Ionel Ganea după ce George Ganea a semnat cu o echipă de tradiție din Ungaria. Durata contractului
Reacția lui Ionel Ganea după ce George Ganea a semnat cu o echipă de tradiție din Ungaria. Durata contractului
Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro
Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro
Dorința lui Gigi Becali a fost &icirc;ndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Dorința lui Gigi Becali a fost îndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
CITESTE SI
Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor Rom&acirc;niei &icirc;n PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro

stirileprotv Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO

stirileprotv Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO

Ilie Bolojan, nou mesaj dur pentru magistrați: &bdquo;Nicăieri, &icirc;ntr-o ţară civilizată, nu există o pensie c&acirc;t ultimul salariu&rdquo;

stirileprotv Ilie Bolojan, nou mesaj dur pentru magistrați: „Nicăieri, într-o ţară civilizată, nu există o pensie cât ultimul salariu”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!