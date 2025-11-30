Deși sibienii au avantajul statisticii directe, "Bătrâna Doamnă" vine cu un moral bun în deplasare și cu cel mai eficient servant din SuperLiga.



Marius Măldărășanu are motive serioase de îngrijorare când privește parcursul echipei sale "acasă". Singurul succes al sibienilor în fața propriilor suporteri în actuala stagiune datează tocmai din 25 august, un scurt 1-0 cu Farul Constanța. În rest, stadionul Municipal a fost martorul a trei remize și patru înfrângeri, transformând terenul propriu dintr-o fortăreață într-o vulnerabilitate.



De partea cealaltă, trupa lui Adrian Mihalcea a demonstrat că știe să "muște" în deplasare. Arădenii au plecat cu toate punctele de pe terenul Petrolului și al Universității Craiova (ambele 2-1) și au scos alte trei remize departe de casă.



Fotbal, nu lupte libere



Dincolo de miza punctelor, partida de astăzi se anunță a fi una a jocului curat. Față în față se vor afla echipele cele mai cuminți ale campionatului, formațiile care au comis cele mai puține faulturi în primele 17 runde: Hermannstadt cu 169 de infracțiuni, urmată imediat de UTA, cu 171.



Pericolul principal pentru poarta sibienilor are un nume clar: Alin Roman. Arădeanul traversează o formă de invidiat, fiind liderul la zi în clasamentul pasatorilor decisivi, cu șapte "assist-uri" în stagiunea în curs. Mai mult, Roman are și avantajul moral al ultimei întâlniri directe; pe 26 iulie, în tur, el a marcat singurul gol al partidei, aducând victoria Aradului cu 1-0.



Istoricul duelurilor directe rămâne însă echilibrat, cu un ușor plus pentru gazde. Din cele 13 confruntări în principala competiție internă, Hermannstadt s-a impus de cinci ori, în timp ce UTA a câștigat doar trei partide. Cea mai categorică victorie a sibienilor s-a înregistrat chiar anul acesta, în aprilie, când tabela a arătat un sec 3-0, grație reușitelor semnate de Neguț, Buș și Ianis Stoica. Rămâne de văzut dacă astăzi Roman va fi din nou decisiv sau dacă Hermannstadt își va aminti gustul victoriei acasă.

