La FCSB, unde Faci Ce Spune Becali, s-a tot văzut rezultatul acestei politici, în ultimii ani. Între 2015 și 2025, echipa cu cei mai mulți bani și cel mai bun lot a „reușit“ să piardă titlul de opt ori!

În acest context, reușitele din ultimele două stagiuni au băgat sub preș eșecurile anterioare și au creat o falsă impresie că, la FCSB, succesul fotbalistic e o normalitate. Din păcate pentru campioana României, lucrurile stau fix invers. Și, ce vedem acum, e confirmarea acestei realități.

Sport.ro a arătat aici cum formația patronată de Gigi Becali a atins un minim istoric, în campionatul actual. Din postura de deținătoarea titlului, FCSB „tremură“ acum pentru intrarea în play-off! Vorbim despre un obiectiv pentru îndeplinirea căruia bucureștenii au nevoie și de un joc favorabil al rezultatelor, în ultimele trei runde.

FCSB, singurul motiv de optimism

În acest moment, calculele intrării în play-off, prezentate de Sport.ro aici, confirmă că FCSB poate încheia, totuși, în Top 6. Ce-i drept, șansele roș-albaștrilor au scăzut dramatic. Dar, în ciuda punctajului extrem de slab, după 27 de etape, vedem că, în anii trecuți, s-a intrat în play-off și 42 și 43 de puncte. Iată confirmarea:

*2024-2025: Rapid, 46 de puncte

*2023-2024: Farul, 43 de puncte

*2022-2023: Sepsi, 42 de puncte

*2021-2022: Voluntari, 47 de puncte

*2020-2021: Botosani, 42 de puncte

Așadar, FCSB, care poate acumula maximum 49 de puncte după terminarea sezonului regulat – cu trei victorii în ultimele trei runde – rămâne în cărți pentru o clasare între primele 6. De menționat că, de când avem sistemul cu play-off și play-out, începând din 2015, FCSB n-a fost niciodată în play-out.

Cu cine mai are de jucat FCSB până la finalul sezonului regulat?

*Etapa a 28-a: FCSB – Metaloglobus

*Etapa a 29-a: UTA – FCSB

*Etapa a 30-a: FCSB – Universitatea Cluj