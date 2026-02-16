FCSB a ratat o șansă importantă de a urca măcar temporar pe loc de play-off. Campioana păstrează în continuare șanse la top 6, însă are nevoie și de pași greșiți ai contracandidatelor în cele trei etape rămase de disputat din sezonul regulat.

Vali Crețu, după Craiova - FCSB 1-0: "Noi suntem puternici și vom ieși din această situație"

Vali Crețu crede că FCSB merita mai mult în partida de la Craiova, însă admite că formația lui Filipe Coelho este cea mai în formă din Superliga. Veteranul bucureștenilor a explicat și că un rol important l-au avut absențele lui Florin Tănase și Mamadou Thiam, accidentați.

"Trebuia să începem cum am început a doua repriză. În prima repriză am stat departe de ei, au fost mai agresivi și s-a văzut. În a doua, eu zic că meritam să marcăm.

În ultimii doi ani am demonstrat că nu mai simțim presiune. Trebuia să continuăm și anul ăsta foarte bine, dar, din păcate, la orice echipă se mai întâmplă câte ceva. Noi suntem puternici și vom ieși din această situație.

Craiova este o echipă în formă, o echipă bună, chiar a jucat un fotbal frumos sezonul ăsta. E meritat pe primul loc. Trebuia să marcăm, am avut ocazii destul de mari.

Eu cred până la capăt că vom merge în play-off. Cunosc băieții. I-am văzut destul de dezamăgiți, dar ne vom reuni, vom vorbi și o să fim din nou cei care am fost în sezonul trecut.

Tănase e un jucător important. El și Thiam erau într-o formă bună. Astăzi ne-au lipsit. Tănase și Olaru sunt cei mai importanți jucători ai noștri. Din păcate, nu l-am avut pe Tănase astăzi. Chiar și așa, suntem jucători de calitate și trebuia să scoatem mai mult.

Eu zic că Universitatea Craiova este principala favorită la titlu. E o echipă omogenă, care a demonstrat. Noi ne gândim la noi și trebuie să o scoatem la capăt. Ne pare rău pentru suporteri", a spus Vali Crețu, la zona mixtă.

Clasamentul din Superliga