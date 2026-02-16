Acest sezon al FCSB-ului va rămâne în istoria clubului. Din motive nedorite! Acum, când mai sunt doar trei etape de jucat din sezonul regulat, e clar că nici măcar o minune fotbalistică nu prea mai are de unde să se ivească.

FCSB a pornit prost în campania actuală și, mult timp, lumea a trăit cu convingerea că situația campioanei se va redresa. În vara anului trecut, rezultatele sub așteptări din campionat au fost puse pe seama preocupării echipei pentru preliminariile cupelor europene. Când aceste tururi s-au încheiat - cu obiectivul principal, intrarea în Champions League, ratat, totuși! - s-a spus că FCSB va „decola“, în sfârșit, în clasamentul întrecerii interne. Și, din nou, Tănase și compania au dat-o în bară.

De fapt, dacă luăm la puricat rezultatele din acest sezon, vom constata că singura perioadă bună a FCSB-ului a fost pe finalul anului trecut. Atunci, între 26 octombrie și 21 decembrie, bucureștenii au avut o serie de opt meciuri, în campionat, fără eșec: cinci victorii, trei remize. Dar și această perioadă bună a fost urmată de un start catastrofal, în 2026: înfrângeri succesive cu FC Argeș (0-1) și cu CFR Cluj (1-4), rezultate între care a fost și dezastrul din Europa League, 1-4 cu Dinamo Zagreb.

FCSB, clasament de coșmar după 27 de etape

Firește, când punem cap la cap toate nereușitele din acest sezon, ajungem la situația actuală. Una fără precedent pentru campioana ultimelor două ediții.

Concret, din sezonul 2020-2021, de când avem sistemul cu play-off și play-out cu 16 echipe în prima ligă, FCSB n-a avut niciodată un punctaj atât de slab, după 27 de etape. Iată confirmarea acestei situații:

*2024-2025: locul 1, 49 de puncte

*2023-2024: locul 1, 58 de puncte

*2022-2023: locul 3, 51 de puncte

*2021-2022: locul 2, 59 de puncte

*2020-2021: locul 1, 60 de puncte

Cu cine mai are de jucat FCSB până la finalul sezonului regulat?

*Etapa a 28-a: FCSB – Metaloglobus

*Etapa a 29-a: UTA – FCSB

*Etapa a 30-a: FCSB – Universitatea Cluj