Florin Cernat (45 de ani), fost jucător la Dinamo și Dinamo Kiev, este cel pe care Gigi Becali l-ar vrea în funcția de director sportiv la echipa sa. Fostul mijlocaș a intrat în vizorul patronului de la FCSB la recomandarea lui Mihai Stoica, managerul general și omul său de încredere.



Chiar dacă lucrurile păreau să fi intrat în linie dreaptă, după ce s-a zvonit că FC Voluntari și-ar fi dat acordul ca Florin Cernat să plece la FCSB, se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.



FC Voluntari nu vrea să renunțe la Florin Cernat



Prin vocea președintelui Bogdan Bălănescu, cei de la FC Voluntari susțin că nu au fost contactați de nimeni pentru ”transferul” oficialului la FCSB. Mai mult, ilfovenii nu ar fi de acord să renunțe la directorul sportiv.



„Nu am avut nicio discuție cu Florin în acest sens. Nici cei de la FCSB nu m-au contactat. De ce toată lumea trebuie să comenteze ceea ce zice domnul Gigi Becali? N-am vorbit cu nimeni.



Noi ne pregătim de meciul cu Sepsi, nu de ce vrea să transfere FCSB. Nu, nu suntem de acord să renunțăm la Cernat”, a spus Bălănescu, potrivit ProSport.



Recent, Gigi Becali a dezvăluit că așteaptă ”OK-ul” din partea lui Florentin Pandele, primarul Voluntariului care este și finul său, pentru a putea demara negocierile cu Florin Cernat. S-a zvonit că edilul și-ar fi dat acordul, dar se pare că cei din club se opun. Rămâne de văzut dacă fostul mijlocaș va mai semna cu FCSB.



Florin Cernat, director sportiv la FC Voluntari din 2018



Fost jucător la Oțelul Galați, Dinamo, Dinamo Kiev, Hajduk Split sau Viitorul Constanța, Florin Cernat s-a retras în 2018, de la FC Voluntari. Tot de atunci ocupă și funcția de director sportiv la gruparea ilfoveană.



Cele mai importante performanțe din cariera de fotbalist au fost în tricoul celor de la Dinamo Kiev. Acolo a cucerit de două ori titlul în Ucraina și de patru ori Cupa.

