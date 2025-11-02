Florin Cernat (45 de ani), fostul jucător de la Dinamo și Dinamo Kiev, este aproape de a semna cu campioana României. Fostul internațional a fost recomandat de Mihai Stoica, așa cum a dezvăluit Gigi Becali.



Florin Cernat, tot mai aproape de FCSB



Patronul FCSB-ului a așteptat ca Cernat să aibă ”OK-ul” din partea lui Florentin Pandele, primarul Voluntariului, pentru a semna cu campioana României. Se pare că fostul mijlocaș va pleca de la gruparea ilfoveană, unde a activat ca director sportiv în ultimii șapte ani.



Edilul din Voluntari este de acord cu mutarea, scrie ProSport, astfel că este de așteptat ca lucrurile să intre curând în linie dreaptă.



Fost jucător la Oțelul Galați, Dinamo, Dinamo Kiev, Hajduk Split sau Viitorul Constanța, Florin Cernat s-a retras în 2018, de la FC Voluntari. Tot de atunci ocupă și funcția de director sportiv la gruparea ilfoveană.



Cele mai importante performanțe din cariera de fotbalist au fost în tricoul celor de la Dinamo Kiev. Acolo a cucerit de două ori titlul în Ucraina și de patru ori Cupa.



Gigi Becali: "Să vedeți ce va juca Stoian!"



După victoria cu U Cluj, scor 2-0, Gigi Becali a anunțat că atacantul Alexandru Stoian va primi tot mai multe minute în momentul în care FCSB își va asigura accederea în play-off. Omul de afaceri a dezvăluit și ce i-a spus Florin Tănase despre Alexandru Stoian.



"Nu va rămâne problema jucătorului U21. Stai puțin să fiu eu sigur de play-off și să vezi ce joacă Stoian. Tănase mi-a zis: 'Am dubii că e mai bun ca mine'. Așa mi-a zis Tănase de Stoian. Dacă Tănase spune asta, înseamnă că vede ceva la el. Bine, poate exagerează puțin, dar faptul că își permite să spune asta înseamnă că Stoian e valoros.



Contra lui U Cluj a jucat foarte bine Cercel, iar Ngezana nu i-a dat situație prea multă. Cercel pasează frontal, dar nu i-a dat siguranță Ngezana", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

