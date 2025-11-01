Campioana României a urcat pe locul șapte și, cu 19 puncte, este acum la egalitate cu locul șase, ocupat de Oțelul Galați, ultima echipă din zona play-off-ului, care are și un meci în minus.



Printre altele, Becali a anunțat că va aduce un nou director sportiv la FCSB, pe Florin Cernat (45 de ani), care lucrează în prezent la FC Voluntari. Patronul FCSB spune că Mihai Stoica a fost cel care l-a recomandat pe fostul dinamovist la echipă.



Becali a confirmat: Florin Cernat, director sportiv la FCSB



Înainte ca mutarea să se concretizeze, Becali așteaptă ca Cernat să primească ”OK-ul” de la Florentin Pandele, primarul Voluntariului, care este și finul său.



„I-am spus lui MM: 'Nu pot, decât dacă iau OK-ul de la finul, de la Pandele'. Nu pot să iau angajatul finului, să spun: 'Hai, lasă-l pe finul și hai la mine'.



Am zis: 'Cere dezlegare de la Pandele, că e finul meu, apoi poți să vii'. Eu am încredere în ce spune MM. Zice că avem nevoie, că se pricepe, că se duce să vadă jucători. Acum e un jucător pe care trebuie să se ducă să-l vadă el. Nu vă spun care.



Trebuie să avem cercetători, pentru că fotbalul se joacă la mijlocul terenului! Dacă n-ai mijlocul puternic, e problemă!”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



Fost jucător la Oțelul Galați, Dinamo, Dinamo Kiev, Hajduk Split sau Viitorul Constanța, Florin Cernat s-a retras în 2018, de la FC Voluntari. Tot de atunci ocupă și funcția de director sportiv la gruparea ilfoveană.



Cele mai importante performanțe din cariera de fotbalist au fost în tricoul celor de la Dinamo Kiev. Acolo a cucerit de două ori titlul în Ucraina și de patru ori Cupa.

