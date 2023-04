Aflat alături de noul antrenor principal de la FCSB, cipriotul Elias Charalambous, Mihai Stoica nu a ezitat să spună cele mai frumoase cuvinte despre ”delegatul” Mihai Pintilii, cel care a condus până acum echipa lui Gigi Becali.

”Eu am peste 30 de ani de carieră, am lucrat cu foarte mulți jucători, antrenori. Dacă mă luați repede să mă întrebați care este omul la care țin cel mai mult...

Florin Cernat, pe care l-am cununat și l-am descoperit când avea 13 ani, Alex Chipciu, cu care am avut o relație specială...

Mihai Stoica: ”Eu nu văd niciodată Steaua, sau FCSB cum i se spune acum, fără Pintilii”

Nu am cum să ezit, e Pintilii! Am ținut enorm și cât a jucat la noi. Noi am insistat să rămână pentru că este un băiat admirabil.

Are o dulceață cum nu am mai întâlnit. Știți genul ăla de om cu care te întâlnești dimineața și îți face ziua mai frumoasă? Eh, el e.

Eu nu văd niciodată Steaua, sau FCSB cum i se spune acum, fără Pintilii. El va rămâne cu noi”, a spus Stoica.