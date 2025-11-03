La 115 zile după primul meci al campionatului, ediția 2025-2026, astăzi se vor disputa ultimele două partide din turul sezonului regulat: Farul Constanța – Csikszereda (17:30) și Petrolul – FC Botoșani (20:30).

Indiferent de rezultatele de astăzi, componența zonei de play-off nu poate suferi modificări, acum când se va încheia etapa cu numărul 15. Iar de aici reiese o situație nemaiîntâlnită în campionatul românesc, de când s-a trecut la sistemul cu play-off și play-out, începând din 2015-2016.

Concret, în ultimul deceniu, nu s-a întâmplat niciodată ca, la jumătatea sezonului regulat, atât FCSB, cât și CFR Cluj să fie în afara locurilor de play-off! Vorbim despre formațiile care au cucerit șapte din cele zece titluri, în această perioadă.

FCSB, șanse mari, CFR are nevoie de un miracol

Acum însă, atât campioana FCSB, cât și vicecampioana CFR traversează un sezon extrem de slab. Iar dacă formația bucureșteană s-a mai redresat, cât de cât, în clasamentul la zi al Superligii, fiind pe 7, la doar trei puncte de play-off, în schimb, CFR e la pământ!

Formația din Gruia, pe 13 (!), are cel mai slab parcurs intern, la jumătatea sezonului regulat, de când avem acest sistem competițional. Și, fiind la nouă puncte de locul 6, ultimul care duce în play-off, are nevoie de un adevărat miracol, pentru a părăsi zona de play-out până la finalul etapei cu numărul 30.

Iată cum au stat FCSB și CFR, în clasamentul Superligii, în anii trecuți, la jumătatea sezonului regulat:

*2024-2025: 2 = CFR, 6 = FCSB

*2023-2024: 1 = FCSB, 2 = CFR

*2022-2023: 2 = CFR, 5 = FCSB

*2021-2022: 1 = CFR, 2 = FCSB

*2020-2021: 1 = FCSB, 3 = CFR

*2019-2020: 1 = CFR, 7 = FCSB

*2018-2019: 1 = CFR, 2 = FCSB

*2017-2018: 1 = CFR, 2 = FCSB

*2016-2017: 1 = FCSB, 7 = CFR

*2015-2016: 2 = FCSB, 10 = CFR

