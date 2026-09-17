Printre altele, patronul FCSB-ului a vorbit despre soarta antrenorului Marius Baciu (51 de ani), căruia i-a fixat un obiectiv important: patru puncte din ”dubla” cu Petrolul și Universitatea Craiova. După 2-2 cu ploieștenii, fosta campioană este obligată să câștige acum în Bănie.

În spațiul public au apărut mai multe nume de posibili înlocuitori pentru Baciu. Chiar Becali a spus că a purtat discuții cu Edi Iordănescu și i-a propus revenirea la FCSB, dar se pare că lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată.

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Omul care decide totul la FCSB a spus că se arată mulțumit de jocul echipei sale, dar a lăsat loc de interpretări atunci când a fost întrebat despre soarta lui Baciu. Sunt șanse, totuși, ca actualul antrenor să-și continue mandatul indiferent de rezultatul meciului cu Universitatea.

„Ce este cert și ce este clar pentru mine, la ora asta, stau liniștit. Mașinăria a început să funcționeze. Trebuie mici retușuri, dacă mai vine și Denis Drăguș, cred că o să fim imbatabili. Asta nu știu, nu știu nimic sigur la ora asta”, a spus Becali, la VOYO SPORT LIVE.

După 2-2 cu Petrolul, FCSB ocupă locul 7 în SuperLiga, cu 12 puncte. Pentru echipa lui Marius Baciu urmează duelul cu campioana en-titre, Universitatea Craiova, în etapa a 10-a. Partida este programată sâmbătă, 19 septembrie, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

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În cele nouă runde de până acum, formația pregătită de Marius Baciu a strâns 12 puncte, având trei victorii, trei egaluri și trei înfrângeri.

Și, totuși, acest bilanț mediocru nu reprezintă o premieră negativă pentru club. De fapt, nu mai departe de sezonul trecut, FCSB a stat și mai prost în clasament după etapa a noua!

În campania anterioară, FCSB a fost pe 11 din 16 după nouă etape, cu doar 9 puncte și un golaveraj negativ, -3. Și, „decontul“ pentru acest parcurs dezolant a venit la finalul sezonului regulat, atunci când FCSB a ajuns în play-out. Adică, un scenariu perfect posibil și acum, dacă ne uităm la rezultatele din ultimele săptămâni.