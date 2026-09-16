VIDEO EXCLUSIV Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”

Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist” Superliga
SPORT.RO
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Patronul de la FCSB a făcut anunțul în direct.

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Venit la FCSB în 2022 de la UTA Arad, în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro, David Miculescu este unul dintre favoriții lui Gigi Becali. Atacantul a început bine sezonul și are trei goluri și o pasă decisivă în șase meciuri.

Winger-ul este cotat în prezent la 2,3 milioane de euro, iar forma sa îl face greu de scos din primul 11. Situația este complicată de sosirea lui Denis Drăguș, fotbalist pe care Gigi Becali îl apreciază și care poate evolua pe postul de vârf, dar și în banda stângă.

David Miculescu are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”

Patronul FCSB a explicat, la VOYO SPORT LIVE, că Miculescu are postul asigurat în banda dreaptă: „Pe Korenica în stânga nu am cum să îl scot, în dreapta nu pot să îl scot pe David Miculescu, că e prea fotbalist! Drăguș trebuie să joace vârf. Vedem. Nu știu deocamdată eu ce va juca. Drăguș are viteză, vine din banda stângă în viteză. Păi ce fac? Trebuie să îl încerc! O să îl încerc un meci, două”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

După 2-2 cu Petrolul, FCSB ocupă locul 7 în SuperLiga, cu 12 puncte. Pentru echipa lui Marius Baciu urmează duelul cu campioana en-titre, Universitatea Craiova, în etapa a 10-a. Partida este programată sâmbătă, 19 septembrie, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

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