Astăzi, de la ora 21:45, Dinamo joacă al doilea meci din grupele EHF Champions League, în deplasare cu Aarhus, în Hall Djurslands Bank Arena.
”HANDBAL. Danezul nostru Mads Lenbroch merge joi cu Dinamo în orașul natal.
💥SAH Aarhus - Dinamo
🏆EHF Champions League, etapa 2
⏱️Joi ora 21:45 (la Bucuresti) / 20:45 (ora locală)”, a precizat pagina oficială CS Dinamo București, care a oferit și o declarație din partea handbalistului danez.
”Pentru mine, este ceva special să joc în orașul meu natal, așa că aștept cu nerăbdare acest moment.
Sper să fie un meci spectaculos, cu o atmosferă fantastică și, bineînțeles, să plecăm de acolo cu victoria”, a spus Mads Lenbroch.
În prima etapă din faza grupelor, Dinamo a ținut pasul până spre final cu francezii de la Montpellier, care însă s-au dezlănțuit în ultimele minute și au câștigat cu 27-23.
Dinamo a bătut-o din nou pe Steaua, revenită în prima ligă după ”exilul” din divizia secundă! Daniel Stanciuc a făcut show
CS Dinamo Bucureşti, campioana utimului deceniu din handbalul românesc, a învins-o pe nou-promovata CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 30-23 (13-11), vineri, în Sala Dinamo, într-un derby de tradiţie al sportului românesc, disputat în etapa a doua a Ligii Naţionale de handbal masculin.
Campioana a controlat jocul după un prim sfert de oră echilibrat. Daniel Stanciuc a marcat 6 goluri pentru învingători, iar Roman Dodică şi Andraz Makuc, câte 5 goluri.
Portarul Ionuţ Iancu s-a remarcat cu 15 intervenţii.
Pentru Steaua, nou-promovată, Gabriel Sebastian Burlacu şi Ovidiu Buzu au marcat câte 4 goluri.
”HANDBAL. Câștigăm meciul “marilor orgolii” chiar dacă am jucat la nici 24 de ore după duelul greu cu Montpellier
💥DINAMO - Steaua 30-23 (13-11)
🏆Liga Națională, etapa 2
Principalii noștri marcatori au fost Stanciuc 6 goluri, Makuc 5, Dodica 5.
Urmează meciul din deplasare de la Aarhus”, a postat CS Dinamo București, care cu o zi înaintea derby-ului cu Steaua jucase primul meci din actuala ediție de Champions League!