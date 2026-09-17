Astăzi, de la ora 21:45, Dinamo joacă al doilea meci din grupele EHF Champions League, în deplasare cu Aarhus, în Hall Djurslands Bank Arena.

”HANDBAL. Danezul nostru Mads Lenbroch merge joi cu Dinamo în orașul natal.

💥SAH Aarhus - Dinamo

🏆EHF Champions League, etapa 2

⏱️Joi ora 21:45 (la Bucuresti) / 20:45 (ora locală)”, a precizat pagina oficială CS Dinamo București, care a oferit și o declarație din partea handbalistului danez.

”Pentru mine, este ceva special să joc în orașul meu natal, așa că aștept cu nerăbdare acest moment.

Sper să fie un meci spectaculos, cu o atmosferă fantastică și, bineînțeles, să plecăm de acolo cu victoria”, a spus Mads Lenbroch.

În prima etapă din faza grupelor, Dinamo a ținut pasul până spre final cu francezii de la Montpellier, care însă s-au dezlănțuit în ultimele minute și au câștigat cu 27-23.