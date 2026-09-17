Atacantul a fost adus cu mari speranțe în a doua parte a sezonului precedent, dar a fost ”chinuit” de o accidentare care l-a ținut departe de gazon în prima parte a acestei stagiuni. În această perioadă, Pușcaș se află, în continuare, în plin proces de recuperare după hernia inghinală care i-a dat bătăi de cap.

Dinamo și-a reconfirmat încrederea în internaționalul român și a făcut un anunț oficial în cursul zilei de marți: clubul i-a prelungit contractul lui Pușcaș până în 2029.

George Pușcaș revine după pauza pentru meciurile echipelor naționale

Andrei Nicolescu, președintele clubului, a oferit ultimele detalii cu privire la recuperarea lui Pușcaș și spune că acesta va fi la dispoziția lui Nuno Campos după întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale.

În această perioadă, Dinamo a suferit o altă lovitură: Alexandru Musi (22 de ani), titular incontestabil în echipa ”câinilor”, a fost operat și va lipsi aproximativ o lună.

”(n.r. Cum merg lucrurile cu Pușcaș? Îl vedem după echipa națională sau durează?) După echipa națională. Lucrurile merg spre bine datorită faptului că, ați văzut, primul pas este că a acceptat el să vorbească în presă.

Până acum nu se simțea confortabil să iasă, să dea declarații. Faptul că se simte mai bine i-a dat și lui curaj și a ieșit un pic în presă. Asta înseamnă că e pe drumul cel bun”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fanatik.

George Pușcaș: ”Rămânem împreună până în 2029”

Atacantul va juca pentru ”câini” până în 2029 și, după oficializarea noii înțelegeri, a oferit o primă reacție pe paginile oficiale ale clubului.

”Salutare, dinamoviști! Vreau să vă anunț că rămânem împreună până în 2029. Vă aștept duminică la stadion să susținem echipa și să înaintăm spre obiectivul nostru!

Hai Dinamo!”, a spus Pușcaș.