FCSB nu are nicio victorie de patru runde și s-a distanțat de locurile fruntașe. Fosta campioană are 12 puncte și este pe locul șapte, la opt puncte distanță de liderul Dinamo, după nouă etape.

Gigi Becali a fost clar în privința viitorului antrenorului Marius Baciu (51 de ani): acesta a avut ca obiectiv patru puncte din ”dubla” cu Petrolul și Universitatea Craiova. După remiza cu prahovenii, scor 2-2, tehnicianul este obligat să câștige la Craiova pentru a-și păstra postul.

Gigi Becali pune presiune pe Marius Baciu

Înainte de meciul din Bănie, ultimul înainte de întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale, Gigi Becali pune presiune pe antrenorul său. E gata să ”schimbe lucrurile” la echipă dacă Baciu nu-și va îndeplini obiectivul.

„Da, da, Baciu trebuie să facă obiectivul. Dacă nu, se schimbă lucrurile. Aseară mi-a plăcut cum a jucat echipa, dar a fost situația cu Muhar că a luat galben și s-a pierdut mijlocul echipei. Cu Muhar, noi avem mijlocul terenului, ceea ce căutam eu”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

În cele nouă runde de până acum, formația pregătită de Marius Baciu a strâns 12 puncte, având trei victorii, trei egaluri și trei înfrângeri.

Și, totuși, acest bilanț mediocru nu reprezintă o premieră negativă pentru club. De fapt, nu mai departe de sezonul trecut, FCSB a stat și mai prost în clasament după etapa a noua!

În campania anterioară, FCSB a fost pe 11 din 16 după nouă etape, cu doar 9 puncte și un golaveraj negativ, -3. Și, „decontul“ pentru acest parcurs dezolant a venit la finalul sezonului regulat, atunci când FCSB a ajuns în play-out. Adică, un scenariu perfect posibil și acum, dacă ne uităm la rezultatele din ultimele săptămâni.