Titular incontestabil la Fiorentina, Drăgușin a fost aspru criticat în Italia după primele etape din Serie A, când echipa sa pierdea pe bandă rulantă și ajunsese deja într-o situație îngrijorătoare, după 0-4 cu AS Roma, 0-3 cu Frosinone sau 1-2 cu Torino.

Răzvan Raț, deranjat de criticile primite de Drăgușin: "Acum două săptămâni, îl îngropasem de tot! Deja era pe la cimitir"

Între timp, Fiorentina a schimbat antrenorul, a început să câștige atât în campionat, cât și în Cupa Italiei, iar Drăgușin a avut evoluții mai bune. Fundașul central a contribuit inclusiv la deschiderea scorul în duelul cu Pisa (3-0), de marți.

Fostul internațional Răzvan Raț (45 de ani), acum membru în Consiliul de Administrație de la Genoa, s-a arătat deranjat de rapiditatea cu care Drăgușin a primit critici în Italia, spunând că era logică necesitatea unei perioade de adaptare.

"Acum două săptămâni, îl îngropasem de tot! Deja era pe la cimitir. Ce să se întâmple cu Radu Drăgușin?! A avut un început mai rău. Eu am spus că are nevoie de o adaptare, mai ales că vine după o accidentare. Îi trebuie un timp pentru a-și reveni din punct de vedere al formei sportive.

Nu putem pune în dubiu valoarea lui Radu Drăgușin. Pur și simplu a avut și acel ghinion de a se accidenta. Pe lângă asta, eu cred că Bayern era o alegere mai bună pentru el (n.r - la momentul transferului la Tottenham)", a spus Răzvan Raț, la VOYO Sport Live.