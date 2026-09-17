VIDEO EXCLUSIV A răbufnit după criticile la adresa lui Drăgușin: "Îl îngropasem de tot acum două săptămâni, deja era pe la cimitir!"

A răbufnit după criticile la adresa lui Drăgușin: &quot;Îl îngropasem de tot acum două săptămâni, deja era pe la cimitir!&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Radu Drăgușin (24 de ani) a avut un start de sezon complicat la Fiorentina, echipă care l-a împrumutat în vară de la Tottenham.

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Titular incontestabil la Fiorentina, Drăgușin a fost aspru criticat în Italia după primele etape din Serie A, când echipa sa pierdea pe bandă rulantă și ajunsese deja într-o situație îngrijorătoare, după 0-4 cu AS Roma, 0-3 cu Frosinone sau 1-2 cu Torino.

Răzvan Raț, deranjat de criticile primite de Drăgușin: "Acum două săptămâni, îl îngropasem de tot! Deja era pe la cimitir"

Între timp, Fiorentina a schimbat antrenorul, a început să câștige atât în campionat, cât și în Cupa Italiei, iar Drăgușin a avut evoluții mai bune. Fundașul central a contribuit inclusiv la deschiderea scorul în duelul cu Pisa (3-0), de marți.

Fostul internațional Răzvan Raț (45 de ani), acum membru în Consiliul de Administrație de la Genoa, s-a arătat deranjat de rapiditatea cu care Drăgușin a primit critici în Italia, spunând că era logică necesitatea unei perioade de adaptare.

"Acum două săptămâni, îl îngropasem de tot! Deja era pe la cimitir. Ce să se întâmple cu Radu Drăgușin?! A avut un început mai rău. Eu am spus că are nevoie de o adaptare, mai ales că vine după o accidentare. Îi trebuie un timp pentru a-și reveni din punct de vedere al formei sportive.

Nu putem pune în dubiu valoarea lui Radu Drăgușin. Pur și simplu a avut și acel ghinion de a se accidenta. Pe lângă asta, eu cred că Bayern era o alegere mai bună pentru el (n.r - la momentul transferului la Tottenham)", a spus Răzvan Raț, la VOYO Sport Live.

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Raț: "Eu știu niște lucruri din spate / Bayern e în top 5, Tottenham nu e nici măcar în top 20"

Raț a continuat, amintind de lupta dintre Tottenham și Bayern Munchen, care s-a dat în ianuarie 2024 pentru semnătura lui Drăgușin. Fostul fundaș stânga este convins că actualul jucător de la Fiorentina a greșit la acel moment.

"Eu, dacă eram pus în situația lui și trebuia să aleg între Bayern și Tottenham, nu exista dubiu. Bayern e în top 5 echipe din lume all-time. Tottenham nu există nici măcar în top 20, dacă mă întrebați.

Eu mai știu și niște lucruri din spate și discuțiile pe care el le-a avut atunci cu Tuchel (n.r - antrenorul de la acea vreme al lui Bayern). Vă poate confirma el sau maestrul de ceremonii, domnul Manea (n.r - impresarul Florin Manea). Dacă antrenorul îți spune că te vrea la echipă și are încredere în tine, eu zic că e important.

La Tottenhamm, el avea adversari adversari cel puțin interesanți: Romero, campion mondial, Van de Ven, Danso. Erau niște adversari care îi puneau locul sub semnul întrebării. Dar acum e târziu și vorbim doar de dragul de a vorbi", a mai spus Raț.

VIDEO Drăgușin a făcut cel mai bun meci al său la Fiorentina și s-a calificat în optimile Coppa Italia

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