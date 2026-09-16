Cele două formații sunt singurele cu maximum de puncte după primele patru runde și se întâlnesc pe „Stadio Olimpico”. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Cum l-a numit Stephane Dalmat pe Cristi Chivu înainte de AS Roma - Inter

Fostul jucător al lui Inter, Stephane Dalmat, a analizat confruntarea și a avut cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu. Francezul consideră că antrenorul român face o treabă bună la formația nerazzurra și apreciază stilul de joc al echipei.

„Chivu lucrează la constanță, este bun și inteligent, iar nouă ne place să vedem Interul jucând încă de anul trecut”, a spus Dalmat pentru allroma.it.

Fostul mijlocaș a vorbit și despre Gian Piero Gasperini, antrenorul Romei, pe care îl apreciază pentru rezultatele obținute la Atalanta. „Cred că ceea ce a făcut cu Atalanta timp de atâția ani și cu mai puțini bani decât ceilalți arată că este un antrenor foarte bun. Sper să facă același lucru și la Roma, iar deocamdată se descurcă bine”, a declarat francezul.

Roma și Inter au câte 12 puncte. Echipa lui Gasperini are golaveraj 12-1, în timp ce formația lui Chivu are 13-6. Dalmat a jucat pentru Inter între 2001 și 2003. Francezul a bifat 66 de apariții, 4 goluri și 6 pase decisive pentru nerazzurri.