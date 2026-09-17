Astăzi, de la ora 16:00, Bogdan Lobonț și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live.

Emisiunea poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.

VOYO SPORT 1, lansat pe 1 august

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat pe 1 august VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

Cu transmisiuni live, competiții naționale și internaționale, producții originale și o echipă de jurnaliști și comentatori cu experiență, VOYO SPORT 1 promite să ofere fanilor sportului o experiență completă, modernă și accesibilă oriunde.

Bogdan Lobonț, impresionat de o echipă din Superliga: „Au trecut la nivelul următor”

Bogdan Lobonț a remarcat progresul lui Dinamo, locul 1 în Superligă după nouă etape disputate.

„Nu cred că și-au schimbat strategia. Și-au updatat-o. Au trecut la nivelul următor. Și ce a făcut Kopic înainte a pus o cărămidă importantă la ce înseamnă Dinamo astăzi. Doar au trecut la următorul nivel. Desigur, joacă diferit față de ce jucau cu Kopic”, a spus Lobonț la VOYO SPORT LIVE.

Pentru Dinamo urmează meciul cu Farul Constanța, pe teren propriu, în etapa a 10-a. Partida este programată duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30 și va fi LIVE TEXT pe Sport.ro.