LIVE TEXT Darius Olaru și alți trei români, azi în Europa League! Joacă și echipa-minune din Liga 2, Juventus Torino sau Olympique Marseille

Darius Olaru și alți trei români, azi în Europa League! Joacă și echipa-minune din Liga 2, Juventus Torino sau Olympique Marseille Europa League
SPORT.RO
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Se încheie în această seară prima etapă din faza ligii din Europa League.

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Darius OlaruRaul FloruczMarius CorbuUmit AkdagTorreenseEuropa League
Din articol

Levski Sofia - Red Bull Salzburg

OFI Creta - Hoffenheim

Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise, cu Darius Olaru și Raul Florucz

Celtic Glasgow - Ferencvaros Budapesta, cu Marius Corbu

Juventus Torino - NEC Nijmegen

Beșiktaș Istanbul - Olympique Marseille, cu Umit Akdag

Lillestrom - Torreense, cu oaspeții singura echipă de liga a doua din grupele cupelor europene

Crystal Palace - Lech Poznan

Real Sociedad - Bournemouth

Rezultatele și marcatorii de miercuri din prima etapă din grupa Europa League

Ararat-Armenia - Sparta Praga 1-4

Au marcat: Bruno Wilson 55, respectiv Tobias Guddal 20, 22, John Mercado 53, Patrik Vydra 71.

Omonia Nicosia - Celta Vigo 1-0

A marcat: Jure Balkovec 88.

AC Milan - Benfica Lisabona 0-2

Au marcat: Dodi Lukebakio 16, Jakub Kaminski 53.

Anderlecht Bruxelles - Olympique Lyon 1-2

Au marcat: Mihajlo Cvetković 61, respectiv Noah Nartey 8, Keito Nakamura 22.

Bayer Leverkusen - NK Celje 2-0

Au marcat: Svit Seslar (autogol) 15, Facundo Medina 74.

Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb 0-0, Stadion Giuleşti - Bucureşti

Olympiacos Pireu - Jagiellonia Bialystok 2-1

Au marcat: Armando Gonzalez 43, Roman Iaremciuk 84, respectiv Kajetan Szmyt 20.

Sturm Graz - Rennes 0-0

Sunderland - AZ Alkmaar 1-0

Au marcat: Enzo Le Fée 66 - penalty.

Darius Olaru, rezervă la Union Saint-Gilloise în ultima etapă. Un alt român a strălucit cu o „dublă”

Fostul căpitan al celor de la FCSB traversează o perioadă complicată la prima sa experiență în străinătate.

Transferat în această vară pentru 3 milioane de euro, Darius Olaru a început promițător sezonul la Union Saint-Gilloise, fiind titular în Supercupa Belgiei și în preliminariile Champions League. 

Situația s-a schimbat radical în campionat, unde fotbalistul român a bifat doar 65 de minute în primele șase etape. Sâmbătă, în victoria cu 5-0 obținută pe teren propriu în fața celor de la Lommel, Olaru a fost din nou rezervă neutilizată.

În timp ce Olaru întâmpină dificultăți în a se impune, un alt român face senzație pentru Union SG. În confruntarea cu Lommel, Raul Florucz a fost introdus pe teren în minutul 77 și a reușit o „dublă” spectaculoasă pe final de partidă. 

Fotbalistul a marcat în minutele 88 și 90+2, stabilind scorul final și obținând titlul de cel mai bun jucător al meciului.

Locul lui Darius Olaru în primul „11” gândit de antrenorul David Hubert este ocupat în prezent de Besfort Zeneli, care a fost titular și în ultima etapă. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 23 de ani a fost adus pentru 3,4 milioane de euro de la Elfsborg.

Zeneli, evaluat la 6 milioane de euro față de cota de 4,5 milioane a lui Olaru, a deschis scorul în minutul 3 al partidei cu Lommel.

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