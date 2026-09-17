Italienii l-au descusut pe Cristi Chivu! Care e secretul lui Inter: „Cel mai bun”

Italienii l-au descusut pe Cristi Chivu! Care e secretul lui Inter: „Cel mai bun” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Italienii au analizat jocul lui Inter din acest start de sezon.

TAGS:
cristi chivuInterSerie A
Din articol

Cristi Chivu are un start perfect de sezon în Serie A, după ce a reușit patru victorii pe linie în primele patru runde.Echipa antrenorului român a impresionat din punct de vedere ofensiv în Italia.

Italienii l-au analizat pe Cristi Chivu și au fost uimiți: „În fruntea aproape tuturor”

Inter are cel mai bun atac din Serie A până acum, cu 13 goluri și a impresionat cu lejeritatea cu care își creează ocazii de gol. Italienii de la Gazzetta dello Sport au sesizat aceste aspecte și au încercat să explice felul în care „nerazzurrii” își presează rivalele la fiecare atac.

„Nerazzurri au cel mai bun atac din campionat și sunt în fruntea aproape tuturor statisticilor ofensive. Secretul echipei lui Chivu.

Motorul unei mașini care creează goluri și ocazii are zeci de trepte de viteză. Inter-ul lui Chivu creează mai mult decât anul trecut și demonstrează acest lucru întregii Serie A. Numerele brute, adesea manifestul unei idei, sunt acolo pentru a dovedi acest lucru.

Până acum, Nerazzurri sunt în fruntea aproape tuturor statisticilor ofensive: au cel mai bun atac din campionat, cu 13 goluri - anul trecut au terminat cu 119 goluri în 54 de meciuri, dintre care 89 în Serie A - și au avut cele mai multe șuturi pe poartă, 93. Acest lucru se datorează faptului că, în spatele unui șut 'simplu', există o varietate de modalități și soluții de a marca. Luați de exemplu ultimul lor meci împotriva lui Udinese, pe care l-au câștigat cu 5-3”, a scris italienii.

  • Chivu deschidere
×
Sursa foto: Imago Images
Jose Mourinho și Cristi Chivu / Foto UEFA
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ce au observat italienii în jocul echipei lui Cristi Chivu: „Nouă jucători diferiți au găsit poarta”

Gazzetta dello Sport a explicat felul în care Inter atacă și își presează adversara. Italienii au dezvăluit că echipa lui Chivu are multe ocazii pe meci pentru că majoritatea fotbaliștilor de pe teren se află în poziții cheie în fața porții. 

„Cel mai important aspect este centrul de greutate ridicat. Chivu, după cum se știe, preferă să mențină o linie înaltă. Inter joacă mingea dincolo de mijlocul terenului și atacă cu toată puterea, în special pe flancuri, creând un fel de construcție de doi sau trei oameni, cu cinci jucători de atac în linie. În minutul 44, Zielinski și Stones construiesc, apoi o linie de trei oameni cu Akanji și Bastoni puțin mai sus, și în final întreaga linie de atac în față: Diouf și Dimarco sus, Barella la mijloc, Thuram și Pio ca atacanți, cu Mkhitaryan acționând ca o articulație.

Această soluție, o linie de atac densă în față, este o necesitate în jocul lui Inter. Împotriva lui Real Madrid - meciul s-a încheiat cu 21 de șuturi pe poartă ale lui Courtois - Inter a avut un centru de greutate ridicat și a construit în principal pe flancuri. Profunzimea lotului este o consecință: nouă jucători diferiți au găsit poarta, dintre care cinci au marcat deja de două ori (14 goluri în total între Serie A și Liga Campionilor). Doar Bayern München depășește formația lui Chivu cu 10 marcatori diferiți. În spatele lor se află Arsenal, City, PSG, Chelsea...”, au explicat italienii.

Jurnaliștii italieni au prezentat o comparație relevantă între Inter și celelalte pretendente la titlu din Italia din care reiese că „nerazzurrii” sunt cei care domină la capitolul ofensiv în acest start de sezon.

„Inter este unul dintre regii statisticilor de atac: este primul la atingeri în careul advers (193), al doilea la centrări totale după Roma (75), al treilea la cornere după Juventus și Como, primul la goluri așteptate (11,6), primul la media de șuturi pe meci (8), primul la media de pase finalizate pe meci (582) și primul la ocazii mari ratate (14).

Revenind la centrări, rămâne echipa cu cel mai mare număr mediu de centrări reușite, ca să nu mai vorbim de cea mai mare medie de posesie a mingii dintre toate (66% în patru meciuri, nu-i rău). Dacă analizăm precizia șuturilor pe poartă, observăm că Inter este și aici în frunte, cu o medie de 46,7% de șuturi pe poartă. Majoritatea șuturilor vin logic de pe aripa stângă - 42 împotriva 33 - în timp ce când vine vorba de pase cheie este la egalitate cu Roma, 46 la 45. Natura ofensivă a lui Inter are o logică precisă”, au concluzionat jurnaliștii Gazzettei dello Sport.

Adelina, soția lui Cristi Chivu

  • Adelina chivu 38
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”
Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”
ARTICOLE PE SUBIECT
Veste dură pentru Chivu, chiar înaintea derby-ului cu Roma: "OUT o lună"
Veste dură pentru Chivu, chiar înaintea derby-ului cu Roma: "OUT o lună"
Cum l-a numit Stephane Dalmat pe Cristi Chivu înainte de AS Roma - Inter
Cum l-a numit Stephane Dalmat pe Cristi Chivu înainte de AS Roma - Inter
Răzvan Raț, mesaj războinic înainte de Inter - Genoa: „Vreau să îl bat pe Cristi Chivu!”
Răzvan Raț, mesaj războinic înainte de Inter - Genoa: „Vreau să îl bat pe Cristi Chivu!”
Inter Milano - Genoa în Coppa Italia, EXCLUSIV pe VOYO! Cristi Chivu vs Dan Șucu
Inter Milano - Genoa în Coppa Italia, EXCLUSIV pe VOYO! Cristi Chivu vs Dan Șucu
ULTIMELE STIRI
Marea problemă a lui Daniel Pancu la Rapid: „Nu se bate la titlu”
Marea problemă a lui Daniel Pancu la Rapid: „Nu se bate la titlu”
Iubita lui Jude Bellingham a dat peste cap internetul cu ultima postare: ”Ți-o fur, Jude! / Ești superbă!”
Iubita lui Jude Bellingham a dat peste cap internetul cu ultima postare: ”Ți-o fur, Jude! / Ești superbă!”
Levski - RB Salzburg și OFI Crete - Hoffenheim! Darius Olaru și alți trei români, azi în Europa League
Levski - RB Salzburg și OFI Crete - Hoffenheim! Darius Olaru și alți trei români, azi în Europa League
MM Stoica laudă rivalele din Superliga României: ”Au mutat bine”
MM Stoica laudă rivalele din Superliga României: ”Au mutat bine”
Câte bilete a vândut Dinamo pentru meciul cu Farul de pe Arena Națională
Câte bilete a vândut Dinamo pentru meciul cu Farul de pe Arena Națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lăsat în afara lotului, și-a anunțat retragerea de la națională chiar înainte de Suedia - România

Lăsat în afara lotului, și-a anunțat retragerea de la națională chiar înainte de Suedia - România

Florin Cernat a adus la FCSB un „decar” brazilian: „Cea mai mare echipă din România”. Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan

Florin Cernat a adus la FCSB un „decar” brazilian: „Cea mai mare echipă din România”. Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”E clar pentru mine”

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”E clar pentru mine”

NU pentru FCSB! Refuzat, Gigi Becali anunță: "Îi paradesc ca pe ăia de la Dinamo"

NU pentru FCSB! Refuzat, Gigi Becali anunță: "Îi paradesc ca pe ăia de la Dinamo"

Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”

Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”

Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”

Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”



Recomandarile redactiei
Marea problemă a lui Daniel Pancu la Rapid: „Nu se bate la titlu”
Marea problemă a lui Daniel Pancu la Rapid: „Nu se bate la titlu”
Câte bilete a vândut Dinamo pentru meciul cu Farul de pe Arena Națională
Câte bilete a vândut Dinamo pentru meciul cu Farul de pe Arena Națională
Iubita lui Jude Bellingham a dat peste cap internetul cu ultima postare: ”Ți-o fur, Jude! / Ești superbă!”
Iubita lui Jude Bellingham a dat peste cap internetul cu ultima postare: ”Ți-o fur, Jude! / Ești superbă!”
MM Stoica laudă rivalele din Superliga României: ”Au mutat bine”
MM Stoica laudă rivalele din Superliga României: ”Au mutat bine”
Mihai Lixandru a revenit în România, după două luni în Arabia Saudită
Mihai Lixandru a revenit în România, după două luni în Arabia Saudită
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Un vortex polar neobișnuit de puternic se formează deasupra Arcticii. Când vom vedea efectele

stirileprotv Un vortex polar neobișnuit de puternic se formează deasupra Arcticii. Când vom vedea efectele

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!