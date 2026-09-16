Chiar dacă FCSB are un antrenor, pe Marius Baciu (51 de ani), a cărui soartă depinde de meciul din următoarea etapă, cu Universitatea Craiova, Becali spune că a purtat o discuție cu Edi Iordănescu și i-a propus revenirea la fosta campioană, fiind gata să-i accepte toate condițiile.

Edi Iordănescu e aproape de a semna cu o nouă echipă

Selecționer al României în perioada 2022-2024, Iordănescu Jr. le-a transmis apropiaților că există șanse infime pentru o revenire la FCSB, ținând cont de faptul că, în această perioadă, poartă discuții pentru a prelua o altă echipă, scrie GSP.ro.

„(n.r. - despre Edi Iordănescu): Nu, tată. Asta a fost acum vreo lună de zile. A fost o discuție acolo. A fost o discuție, nu a fost o propunere. A fost o discuție între doi oameni, prieteni, și atât. Adică: `Băi, vino atunci la mine, asta, asta, asta, asta.` Înțelegi?”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

FC Vaslui, Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan și FCSB sunt echipele pe care le-a pregătit fostul selecționer al României. La națională a reușit o performanță notabilă, optimile EURO 2024, unde România a fost eliminată de Olanda (0-3).

Edi Iordănescu, mandat reușit la FCSB

Edi Iordănescu a fost antrenor la FCSB între august - noiembrie 2021. Acesta a rezistat pe banca tehnică doar 12 etape, în ciuda rezultatelor bune. Bilanțul fostului selecționer a fost de 8 victorii, două remize și două înfrângeri.

Situația în SuperLiga era una excelentă, cu 7 victorii, două remize și doar o înfrângere. Deși media de 2.17 puncte pe meci impresiona, Gigi Becali nu era mulțumit de jocul prestat, astfel că Edi Iordănescu a fost înlăturat de la cârma formației.