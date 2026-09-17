Joao Pedro nu va participa la următoarele două meciuri amicale ale Braziliei, împotriva Australiei şi Indiei, din cauza unei accidentări, a anunţat miercuri Federaţia Braziliană.

Joao Pedro nu va juca pentru naționala Braziliei, din cauza unei accidentări

În vârstă de 24 de ani, atacantul de la Chelsea a jucat întregul meci împotriva echipei Hull City (2-2), sâmbătă, în Premier League. El a marcat un gol şi a dat o pasă decisivă.

Federaţia braziliană nu a precizat natura accidentării sale. Aceasta a anunţat convocarea lui Matheus Martinelli, mijlocaşul echipei Fluminense, pentru a-l înlocui, scrie News.ro.

Brazilia se va deplasa în Australia pentru a disputa două meciuri amicale, pe 25 şi 29 septembrie, înainte de a întâlni India la Calcutta, pe 3 octombrie.

Chelsea, început bun de sezon

Chelsea a avut parte de un început bun de sezon, cu Xabi Alonso antrenor. Londonezii au făcut, din nou, mai multe transferuri importante, iar după primele patru runde au șapte puncte, fiind la cinci distanță de liderul Arsenal.

Înainte de întreruperea campionatului, Chelsea va juca în deplasare cu Brentford, vineri, într-un meci care poate fi urmărit LIVE pe VOYO de la ora 22:00.