Ligue 1, LIVE și exclusiv pe VOYO Sport 1!

Marseille și PSG se întâlnesc în etapa a 5-a a campionatului Ligue 1, duminică, 20 septembrie, LIVE și exclusiv pe VOYO Sport 1! Cele două echipe, favorite la primele locuri și pentru această stagiune, în special PSG, au un start slab de campionat.

Marseille și PSG, început slab de campionat în Ligue 1

Marseille are doar 3 puncte după patru meciuri, în timp ce campioana Europei și a Franței are 5 puncte. Dacă prima se află pe locul 13 înainte de startul rundei a 5-a, PSG, este pe poziția a 7-a. Ambele au doar o victorie în dreptul lor.

Înaintea confruntării, interesul nu pare unul atât de mare, pentru că mai sunt peste 5.000 de bilete nevândute! Deși este un derby de anvergură în Franța și în toată Europa, fanii nu par atât de dornici să cumpere tichetele pentru Marseille – PSG.

Marseille – PSG nu mai suscită interes?

Deținătoarea Champions League nu a avut probleme cu Slovan Bratislava, scor 6-1! Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului UEFA Champions League, a surclasat-o pe Slovan Bratislava cu scorul de 6-1, miercuri seara, pe Parc des Princes, în prima etapă a competiției.

Ousmane Dembele a reuşit o dublă (17, 23), spaniolul Ferran Torres a izbutit un hat-trick (31, 47, 57), iar Fabian Ruiz a închis tabela (88).

Golul de onoare al campioanei Slovaciei a fost semnat de Suleiman Camara (59).

Astfel, Ferran Torres a devenit primul jucător din istoria lui PSG care înscrie un hat-trick la debutul în Champions League pentru clubul francez.