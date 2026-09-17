VIDEO EXCLUSIV NU pentru FCSB! Refuzat, Gigi Becali anunță: "Îi paradesc ca pe ăia de la Dinamo"

NU pentru FCSB! Refuzat, Gigi Becali anunță: &quot;Îi paradesc ca pe ăia de la Dinamo&quot; Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali, patronul de la FCSB, a dezvăluit la VOYO Sport Live care este echipa din Superliga împotriva căreia are o motivație deosebită.

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Gigi BecaliFCSBUniversitatea Craiova
Din articol

De-a lungul ultimelor două decenii, Gigi Becali a investit sume consistente în transferuri, la FCSB sosind inclusiv jucătorii rivalelor din campionat. Ultimele exemple în acest sens dinamoviștii Dennis Politic și Eddy Gnahore, chiar dacă ultimul era liber de contract la momentul mutării.

Universitatea Craiova, echipa care l-a refuzat pe Gigi Becali: "Sunt ambițioși și nu vor să vândă în București"

Gigi Becali recunoaște că singura rivală de la care nu a putut să cumpere jucători a fost Universitatea Craiova, actuala campioană a României.

"Foarte multă lume spune că era fotbalul praf dacă nu eram eu. Eu am băgat bani la toate cluburile. De la toți am cumpărat! De la Craiova nu prea am cumpărat pentru că nu am avut... până la urmă, și de la Dinamo am luat.

Rotaru e ambițios. Oltenii nu au vrut. Sunt ambițioși și nu au vrut să vândă în București. Și bravo lor că fac așa! Dar de la Craiova am luat când era Mititelu, inclusiv frații Costea", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.

"Pe toți oltenii ăștia o să-i paradesc, așa cum i-am paradit pe ăia 10 de la Dinamo"

După sezonul în care a jucat în play-out, iar Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană, Gigi Becali le-a pus gând rău oltenilor cu numeroși acționari.

"Rotaru are bani și acolo sunt vreo 10 inși. Dacă pune fiecare câte 500.000, sunt 5 milioane. Dar eu mă bat cu toți 10 și tot îi paradesc până la urmă. O să-i paradesc așa cum i-am paradit pe ăia 10 de la Dinamo. Pe toți oltenii ăștia o să-i paradesc!", a mai spus Gigi Becali.

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Universitatea Craiova - FCSB se joacă sâmbătă

Declarațiile optimiste ale lui Gigi Becali vin chiar înaintea meciului dintre Universitatea Craiova și FCSB, programat sâmbătă, de la ora 20:30, în runda a zecea din Superliga.

În cazul în care nu va câștiga, FCSB este așteptată să își schimbe antrenorul, Marius Baciu primind deja un avertisment public în acest sens.

FCSB vine după patru meciuri consecutive fără victorie în Superliga și ocupă locul 7, cu 12 puncte, în timp ce Universitatea Craiova e pe 3, cu 17 puncte.

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