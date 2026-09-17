Lăsat în afara lotului, și-a anunțat retragerea de la națională chiar înainte de Suedia - România

Miercuri, Graham Potter a anunțat lotul Suediei pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor. De pe listă nu lipsesc numele mari, precum Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Victor Lindelof sau Lucas Bergvall.

Kristoffer Nordfeldt, titular la Mondial, și-a anunțat retragerea de la națională înainte de Suedia - România

În schimb, Potter a decis să nu se mai bazeze pe portarul Kristoffer Nordfeldt (37 de ani), cel care a fost titular în primele două meciuri ale Suediei de la Cupa Mondială din această vară. Selecționerul a explicat că vrea să mizeze pe goalkeeperi mai tineri începând cu Liga Națiunilor.

"Cred că este un moment potrivit să privim puțin spre viitor, să convocăm mai mulți portari tineri, pe care trebuie să-i cunoaștem mai bine și despre care trebuie să ne formăm o imagine mai clară, oferindu-le totodată șansa de a acumula experiență la acest nivel, lucru important pentru dezvoltarea lor", a spus Potter.

Ulterior, Nordfeldt a anunțat că se retrage de la echipa națională a Suediei: "Este o decizie naturală, având în vedere vârsta. Să încheie cu Cupa Mondială cred că reprezintă un final plăcut".

Nordfeldt, care apără acum la AIK Stockholm, a spus că decizia retragerii nu are legătură cu faptul că urma să piardă postul de titular dintre buturi: "Am avut o discuție cu Graham în cursul zilei de duminică și i-am transmis ceea ce voiam. Ce am discutat rămâne între noi. Le-am urat succes la echipa națională".

Nordfeldt a strâns 23 de meciuri la naționala Suediei. De-a lungul carierei a evoluat pentru Brommapojkarna, Heerenveen, Swansea, Genclerbirligi și AIK Stockholm.