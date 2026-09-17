Decernarea Balonului de Aur va avea loc de această dată la Londra, la London Palladium Theatre. Este ediția cu numărul 70, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigătorul al trofeului mult râvnit, în 1956.

Kylian Mbappe pune paie pe foc la câteva zile după ce Lamine Yamal a spus că vrea să câștige Balonul de Aur

Lamine Yamal, unul dintre marii favoriți, a declarat recent că el este cel care merită să câștige Balonul de Aur în acest an. Spaniolul a câștigat Campionatul Mondial alături de naționala iberică și a fost campion cu Barcelona în La Liga.

Kylian Mbappe, în schimb, starul lui Real Madrid, consideră că cel care va pune mâna pe marele trofeu trebuie să vină din partea galacticilor.

”Îmi doresc mult ca Balonul de Aur să revină la Real Madrid. Trebuie să revină pe 'Bernabeu', să le revină madrilenilor, să revină pentru toți susținătorii, să le dăm ceva!

Ei merită mai mult decât oricine”, au fost cuvintele lui Kylian Mbappe pentru Diario As, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.