Florin Cernat a adus la FCSB un „decar” brazilian: „Cea mai mare echipă din România”. Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan

Fosta campioană a României l-a legitimat în această vară pe Matheus Benjamin Diniz Paixao, un puști de origine braziliană care a ajuns la București prin intermediul lui Florin Cernat, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Matheus are 15 ani și va împlini 16 ani în luna decembrie. Născut în Belgia, acesta poartă numărul 10 la FCSB și a evoluat în ultimul sezon pentru echipa U16 a Academiei FC Voluntari. Înainte a jucat la LPS „Iolanda Balaș Soter” Buzău.

Matheus Diniz, interviu pentru PRO TV: „Este cea mai mare echipă din România”

„Este foarte, foarte bine. Am venit la cea mai mare echipă din România. Să ajung la echipa mare ar fi un vis. În România se aleargă foarte mult. Noi, brazilienii, nu prea suntem cu asta, dar mă descurc”, a spus Matheus pentru PRO TV și Sport.ro.