Patronul FCSB a reacționat în stilul caracteristic, transmițând că nu are de gând să oprească lucrările, indiferent de consecințe.



Scandalul a izbucnit după ce pe un teren de 7.000 de metri pătrați, deținut de fiica sa Theodora, au început să apară structuri de beton. Autoritățile de mediu au intervenit rapid, însă Becali a ignorat toate avertismentele.



Confruntat cu plângerea penală înaintată de Garda de Mediu la Parchetul Mangalia, omul de afaceri a avut o replică tăioasă. "Pe terenul meu, fac ce vreau. Dacă nu am luat autorizație, să fiu amendat. Dacă este sesizare penală, aia e", a zis Becali pentru Ziua de Constanța.



Mai mult, acesta a povestit un episod cu un reprezentant al unei organizații de mediu. "A venit un bulgar de la o asociație internațională de mediu care mi-a zis că pun în pericol nu știu ce fluturi. Când am auzit, l-am luat de mâneca și i-am zis să se ducă în țara lui și să mă lase pe mine să fac ce vreau în țara mea", a mai spus finanțatorul campioanei.



Biserică ridicată în arie protejată



Lucrările au loc într-un sit Natura 2000, o zonă protejată la nivel internațional, esențială pentru peste 288 de specii de păsări. Biologii avertizează că habitatul unor specii precum pasărea ogorului sau ciocârlia de Bărăgan este grav afectat. "Zona afectată este mult mai mare. Fragmentează situl pe toată lungimea sudică a lacului și e tăiată calea naturală de deplasare a anumitor specii", a explicat biologul Emil Todorov pentru Digi24.



Până în prezent, Garda de Mediu a aplicat o amendă de 31.000 de lei, iar Consiliul Județean Constanța o alta, de 11.000 de lei, dispunând și oprirea lucrărilor. Pentru că familia Becali nu s-a conformat, autoritățile de mediu au sesizat Parchetul.



Între timp, Theodora Mincu-Becali, fiica omului de afaceri, a contestat deja în instanță una dintre sancțiuni, dosarul fiind înregistrat la Constanța pe 10 septembrie.

