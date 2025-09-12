Negocierile s-au dovedit a fi mai complicate decât s-ar fi așteptat Gigi Becali. Inițial, patronul de la FCSB anunțase un acord cu FC Argeș în privința jucătorului.

Ciprian Marica: ”Am mai auzit povești cu transferuri și de la Astra și nu îi fac bine lui Coman!”

Printr-o ”românească”, cele două cluburi urmau să o păcălească pe Benfica Lisabona, care deține 50% din drepturile jucătorului. Becali le-a propus piteștenilor să facă o ofertă oficială de 400.000 de euro, astfel încât Benfica să încaseze doar jumătate din această sumă. Ulterior, ar fi urmat ca FCSB să mai ia un jucător de la FC Argeș, pe 600.000 de euro de această dată, astfel încât, în total, formația din Trivale să se aleagă cu 800.000 de euro, iar Benfica doar cu 200.000. După ce Becali anunțase acordul cu Dani Coman, piteștenii și-au ridicat pretențiile financiare, iar transferul a picat.

Ciprian Marica a văzut ce s-a întâmplat în scandalul transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș la FCSB și i-a transmis lui Dani Coman, președintele piteștenilor, că o ”românească” în care ar fi implicat cu Gigi Becali nu i-ar face bine pentru imaginea sa de conducător.

”Nu știu detalii, însă ce am văzut vizavi de acest transfer de la FC Argeș mi s-a părut o românească în adevăratul sens al cuvântului, din toate punctele de vedere. Cumva, am pretenții de la Dani Coman, care e un conducător tânăr, are potențial, are tot viitorul în față. Unele greșeli te pot costa și nu aș vrea să îl coste, nu de alta, dar îl apreciez, mi-a fost coleg și chiar am pretenții de la el. Am mai auzit povești cu transferuri și de la Astra și nu îi fac bine”, a spus Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

Ciprian Marica îl avertizează pe Gigi Becali: ”Nu știu dacă Toma e ceea ce le trebuie lor!”

În ceea ce îl privește pe Gigi Becali, fostul atacant susține că, într-adevăr, FCSB are probleme cu jucătorii sub 21 de ani și nu crede că Mihai Toma, fotbalistul împins în primul 11 al campioanei României de către Gigi Becali, este fotbalistul de care roș-albaștrii au nevoie.

De altfel, Marica a ținut să precizeze faptul că, în opinia sa, regula under-21 nu aduce niciun beneficiu fotbalului românesc.

”Apoi, domnul Becali e liber să ia ce decizii vrea pentru club. Nu știu dacă Toma, jucătorul pe care ei se bazează astăzi, este ceea ce lor le trebuie sau dacă trebuie să facă o schimbare. Pe de altă parte, din cauza obligativității acestei reguli U21, care nu are nicio treabă cu fairplay-ul, cu concurența loială, anumiți jucători care nu merită sau care nu au valoarea necesară primesc importanță în plus.

Nu cred că asta e filozofia de business. Când eu eram copil, Dinamo a promovat atât de mulți jucători și vindea pe bandă rulantă, pentru că cei buni vor ieși la rampă, fără ca tu să îi forțezi. Nu cred că performanțele au fost atât de notabile încât cluburile s-au îmbogățit după vânzarea acestor jucători sub 21 de ani.

Nu cred că acești jucători sub 21 de ani au făcut furori la nivel internațional, tot ăia 3-4 care erau cei mai buni s-au vândut, tot ăia 3-4 au ieșit în evidență. Nu îi văd rostul, dar Federația pare că are linia ei și nu se lasă înduplecată de absolut nimeni”, a adăugat Marica.

