Gigi Becali a ordonat ca experimentatul fotbalist să fie înlocuit cu Darius Olaru, iar, după meci, patronul de la FCSB a anunțat că Vlad Chiricheș nu va mai juca la FCSB și, mai mult, că fotbalistul s-ar putea retrage.

Ciprian Marica: ”E trist că i se întâmplă asta, dar Chiricheș știa unde merge!”

Becali l-a scos pe Chiricheș de pe lista UEFA, astfel că apărătorul nu va putea evolua în meciurile din cupele europene. Becali era decis să îl scoată pe Chircheș și de pe lista LPF, însă, în cele din urmă, după o discuție cu Mihai Pintilii s-a răzgândit.

Ciprian Marica a comentat situația în care se află Vlad Chiricheș la FCSB. Fostul atacant crede că pe Vlad Chiricheș nu îl mai poate surprinde nimic din partea lui Gigi Becali și nu se mai lasă afectat de declarațiile finanțatorului de la FCSB.

”Chiricheș, atunci când a venit la FCSB și a mai lucrat cu domnul Becali, știe să digere astfel de declarații, știe să ia lucrurile în așa fel încât să nu se lase afectat sau să fie afectat cât mai puțin posibil. E trist că i se întâmplă lucrul ăsta, dar totodată știa unde merge.

Din punctul ăsta de vedere, cred că va trece ușor peste aceste aspecte și sper să mai arate și să mai joace mulți ani sau cât mai mult posibil. Până la urmă, asta e cea mai frumoasă perioadă și trebuie să te bucuri de ea”, a spus Ciprian Marica în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

