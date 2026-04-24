Reacția lui Marius Șumudică, după ce a auzit că Mihai Stoica l-a interzis la FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost mandatat de Gigi Becali să găsească un nou antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi.

Mihai Stoica a exclus din primul moment varianta unui antrenor român la FCSB, referindu-se și specific la Marius Șumudică, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Laurențiu Reghecampf. În opinia oficialului de la FCSB, nu există niciun antrenor român fără angajament capabil să lucreze la campioana României în prezent.

În plus, Mihai Stoica a amintit că își va înainta demisia de la FCSB în cazul în care Gigi Becali trece peste decizia sa și va instala unul dintre antrenorii amintiți anterior.

Întrebat despre refuzul categoric primit din partea lui Mihai Stoica, Șumudică s-a limitat să transmită că respectă decizia conducătorului de la FCSB.

"N-am ce să comentez ceea ce zice domnul Mihai Stoica. E opinia dânsului, o respect. Nu s-a pus problema, n-am avut nicio discuție cu cei de la FCSB. Nu știu ce aș putea spune. Îl respect, e unul dintre conducătorii buni ai fotbalul românesc. Dacă dânsul are autoritate din partea domnului Gigi Becali și el decide cine va fi antrenor, decide transferuri... e opinia dânsului și trebuie să o respectăm.

Eu cred că fotbalul românesc are antrenori români bine pregătiți și chiar peste foarte mulți străini care ar putea să vină și care nu sunt antrenori de mâna întâi. Eu consider că antrenorii români trebuie luați în calcul, dar scoateți-l pe Șumudică din calcul pentru că nu se pune problema. E decizia conducătorului de acolo, care are mână liberă.

(n.r - întrebat dacă Gigi Becali l-a dorit la FCSB) Întrebați-l pe Gigi Becali și o să vă dea răspunsul. Răspunsul va fi: 'Mihai Stoica decide!'" , a spus Marius Șumudică, la Fanatik.

Mihai Stoica spune că va alege un antrenor străin pentru FCSB

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis ferm că vrea să instaleze un antrenor străin, amenințând chiar cu plecarea în cazul în care Gigi Becali va interveni și va numi un tehnician precum Laurențiu Reghecampf, Marius Șumudică, Toni Petrea sau Nicolae Dică.

"Ce e exclus e ce se scrie prin presă. Am văzut că ba e Reghecampf, ba Șumudică, ba Toni Petrea, ba Dică. Nu, exclus! Toate variantele sunt excluse. Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin. Mi-a mers bine cu antrenorii străini - și cu Zenga, și cu Protastov, și cu Elias. Astea sunt ideile mele. Mai departe, Gigi va lua deciziile, dar deocamdată așa văd eu că stau lucrurile

(n.r - întrebat ce va face dacă Gigi Becali va decide să aducă un antrenor român) Atunci, va trebui să aleagă pe cineva din club în locul meu! Nu există un antrenor român în care să am încredere la momentul ăsta. Mă refer la cei care nu sunt sunt sub contract la momentul ăsta", a mai spus Mihai Stoica.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii
Sunderland - Nottingham Forest pe VOYO de la 22:00! Gazdele pentru cupele europene, oaspeții pentru evitarea retrogradării
FCSB - Petrolul Ploiești, în play-out de la 20:30. Noul antrenor al campioanei, la debut
Tatiana, fără inhibiții! Pictorial incendiar în jacuzzi
Dinamo și-a făcut calculele pentru calificarea în cupele europene! ”Drumul nu s-a încheiat”
Cristi Chivu se întoarce unde a câștigat trei trofee
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Noul antrenor de la FCSB a dezvăluit ce ar fi dus la decizia lui Mirel Rădoi de a pleca: ”Era o situație limită!”

Șeful lui Mirel Rădoi a spus de ce l-a ”furat” pe antrenor de la FCSB: ”Asta ne-a atras!”

Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali

Gică Hagi a luat prima decizie ca selecționer

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Dezvăluire extraordinară a primului antrenor al Simonei Halep, la Poveștile Sport.ro: ce îl întreba mama, Tania Halep, la telefon
Dinamo și-a făcut calculele pentru calificarea în cupele europene! ”Drumul nu s-a încheiat”
Cristi Chivu se întoarce unde a câștigat trei trofee
Dorinel Munteanu a făcut anunțul mult așteptat
Tatiana, fără inhibiții! Pictorial incendiar în jacuzzi
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
