Mihai Stoica a exclus din primul moment varianta unui antrenor român la FCSB, referindu-se și specific la Marius Șumudică, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Laurențiu Reghecampf. În opinia oficialului de la FCSB, nu există niciun antrenor român fără angajament capabil să lucreze la campioana României în prezent.

Reacția lui Marius Șumudică, după ce a auzit că Mihai Stoica l-a interzis la FCSB

În plus, Mihai Stoica a amintit că își va înainta demisia de la FCSB în cazul în care Gigi Becali trece peste decizia sa și va instala unul dintre antrenorii amintiți anterior.

Întrebat despre refuzul categoric primit din partea lui Mihai Stoica, Șumudică s-a limitat să transmită că respectă decizia conducătorului de la FCSB.

"N-am ce să comentez ceea ce zice domnul Mihai Stoica. E opinia dânsului, o respect. Nu s-a pus problema, n-am avut nicio discuție cu cei de la FCSB. Nu știu ce aș putea spune. Îl respect, e unul dintre conducătorii buni ai fotbalul românesc. Dacă dânsul are autoritate din partea domnului Gigi Becali și el decide cine va fi antrenor, decide transferuri... e opinia dânsului și trebuie să o respectăm.

Eu cred că fotbalul românesc are antrenori români bine pregătiți și chiar peste foarte mulți străini care ar putea să vină și care nu sunt antrenori de mâna întâi. Eu consider că antrenorii români trebuie luați în calcul, dar scoateți-l pe Șumudică din calcul pentru că nu se pune problema. E decizia conducătorului de acolo, care are mână liberă.

(n.r - întrebat dacă Gigi Becali l-a dorit la FCSB) Întrebați-l pe Gigi Becali și o să vă dea răspunsul. Răspunsul va fi: 'Mihai Stoica decide!'" , a spus Marius Șumudică, la Fanatik.