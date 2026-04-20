Gigi Becali a „reușit“ să gonească încă un antrenor de calitate de la FCSB! Semn că e „incurabil“, când vine vorba de intervențiile sale brutale în viața echipei.

Având în vedere că latifundiarul din Pipera calcă în picioare autoritatea antrenorului, prin criticile sale în spațiul public și indicațiile tehnico-tactice pe care le dă în diferite emisiuni, niciun antrenor valoros nu acceptă să stea, la FCSB. Rădoi s-a întors acum, la 11 ani după primul său mandat, crezând că Becali poate fi schimbat. În ceva mai mult de o lună, fostul selecționer s-a convins că nu poate fi vorba de așa ceva.

Turcii explică alegerea lui Rădoi: „Disciplinat, bun comunicator și specialist în promovarea tinerilor“

Aflat în negocieri avansate cu Gaziantep, locul 11 în Superliga turcă, grupare la care sunt legitimați Maxim, Sorescu și Drăguș, Rădoi poate ajunge, în premieră, în fotbalul din „Țara Semilunei“. În trecut, când a părăsit România, Rădoi a lucrat în Arabia Saudită și în Emiratele Arabe Unite.

Analizând iminenta numire a lui Rădoi, la Gaziantep, presa turcă a explicat de ce șefii acestui club l-au ales pe fostul selecționer al României.

„Gaziantep îl va instala pe bancă pe Mirel Rădoi. Cine e însă acest antrenor? Rădoi are reputația unui antrenor disciplinat, un foarte bun comunicator. De asemenea, e renumit pentru promovarea tinerilor la echipele sale. Aceste calități au <<cântărit>> decisiv în alegerea făcută de conducătorii clubului Gaziantep. Odată cu sosirea românului, în Turcia, ultimele detalii legate de semnarea contractului se vor pune la punct foarte repede. Potrivit surselor din interiorul clubului, Rădoi va semna un contract valabil până în 2027. Anunțul oficial e așteptat, în scurt timp“, a notat presa turcă.