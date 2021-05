Raspunsul genial al lui Arlauskis cand a fost intrebat de motivul pentru care FCSB nu a mai luat titlul: "A iesit Gigione din puscarie!" Replica pentru patron: "Sa ia licenta PRO si gata!"

Giedrius Arlauskis a comentat despre situatia FCSB-ului.

Portarul lui CFR Cluj a oferit o reactie spumoasa cand a fost intrebat despre FCSB si inca un sezon in care ros-albastrii nu au reusit sa castige titlul, al saselea consecutiv.

"A iesit Gigione din puscarie! De asta nu a mai luat FCSB titlul! Gigi era acolo linsitit, am avut 13 puncte fata de Tg. Mures, a iesit Gigi, am tremurat. Ne-a facut Galati campionini in ultime etapa. Nu judec ca a ajuns acolo, dar asa a fost", a spus Arlauskis pentru Digi Sport.

Arlauskis a comentat si declaratiile facute la adresa jucatorilor din Gruia, despre care s-a spus ca sunt batrani si obositi, facandu-i o propunere inedita patronului FCSB.

"Ei vorbesc, zic ca suntem batrani, obositi. Dar cine vorbeste? Ei care nu au castigat nimic? Suntem echipa care a luat de 4 ori campionatul, care s-a calificat de 2 ori in Europa League.

Eu ii propun lui Gigi sa mearga in Moldova sa ia licenta PRO si gata! Ce mai vorbim?! Daca esti talentat, esti talentat la toate. Eu il apreciez foarte mult pe Gigi, dar trebuie sa invete si el in viata asta sa se uite la echipa lui si sa o lase pe CFR in pace", a adaugat portarul.