Prima reactie a lui Mustata dupa numirea lui Todoran: "Asta e un alt transfer reusit de MM!" Pe cine voia antrenor la FCSB

Liderul galeriei FCSB este nemultumit de antrenorul numit de Becali.

Gheorghe Mustata, impreuna cu alti 100 de suporteri, si-au aratat nemultumirea la meciul de la Giurgiu, cand FCSB a fost invinsa de CSU Craiova, 0-1. Ultrasii, care au scandat impotriva conducerii, au avut mai multe motive de revolta: posibila venire a lui Sumudica pe banca tehnica, managementul lui Becali si faptul ca FCSB nu a castigat titlul din 2015.

Sumudica nu a mai venit la echipa ros-albastra, iar Becali l-a numit pe Dinu Todoran antrenor. Faptul ca nu a putut raspunde din prima la apelul lui Mihai Stoica, aflandu-se la biserica, l-a catapultat direct pe banca tehnica a celor de la FCSB, cu toate ca oferta initiala trebuia sa fie pentru echipa a doua.

Mustata a comentat iornic aceasta numire, dezvaluind ca planul galeriei era sa il convinga pe Olaroiu sa antreneze echipa.

"Ce sa mai comentam? O sa facem cea mai mare performanta din istoria Stelei. Asta e un alt transfer reusit de Meme. Ce naiba mai e de zis? A venit Dinu Todoran. E de rasul plansul ce se întampla la noi. Eu cu baietii ne deciseseram sa il sunam pe Oli sa il convingem sa vina si sa ne ajute la Steaua, iar in seara asta am auzit marea bomba: Dinu Todoran.



Suporterii m-au sunat sa ma intrebe daca e adevarat. Nimeni nu credea asa ceva. Nu mai am cuvinte. Rad singur si vreau sa imi revin", a declarat Gheorghe Mustata pentru ProSport.