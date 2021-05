"Manastirea FCSB!" Mihai Mironica, dupa ce Becali a anuntat noul antrenor de la echipa: "Stai toata ziua la o manastire cat timp isi cauta antrenor, sa te prinda acolo apelul lui Meme!"

Ca sa aiba un minim sens, ca sa nu intre in registrul absurdului, stirea legata de instalarea noului antrenor de la FCSB ar trebui sa se opreasca la Dinu: “Noul antrenor de la FCSB este Dinu”.

Fara Todoran. Asa are cat de cat o noima, ca tot declara Cornel Dinu ca isi doreste ca FCSB sa fie campioana in acest sezon pentru ca a mizat pe tineri jucatori romani. Si sigur nu are niciun sens sa mai folosim cuvantul “principal”. Pur si simplu, FCSB are un nou antrenor, principalul nu se schimba niciodata.

Gigi Becali isi bate toate recordurile de bataie de joc. Echipa alaturi de care au ramas milioane de stelisti, care-si propune in fiecare sezon cele mai importante obiective, care e alaturi de campioana CFR Cluj in top la investitii financiare, va fi antrenata de Dinu Todoran, un om care, pana la 42 de ani, a antrenat echipa secunda a lui Voluntari si un pic in Liga 2, la Slatina. Si asta nu este o numire de avarie in mijlocul sezonului. Cu acest antrenor se pleaca la drum intr-o noua stagiune dupa 6 ani in care echipa despre care mai toata lumea spune ca e Steaua n-a mai cucerit titlul si a decazut dramatic in cupele europene.

Absurdul, grotescul capata cote ametitoare la FCSB. Un antrenor care doreste sa capete locul ce era pe vremuri cel mai prestigios nu trebuie sa mai demonstreze nimic in meseria lui. Tot ce trebuie sa demonstreze este ca se afla la un lacas de cult. Cu un share location. A, si neaparat lacasul sa fie ortodox. Ce metoda neortodoxa de a alege un antrenor...

E atat de clar cum poti deveni acum antrenor la cea mai populara echipa din Romania: stai toata ziua la o manastire cat timp FCSB isi cauta antrenor sa te prinda acolo apelul lui Meme. Si-ti faci un CV, un portofoliu de lacasuri de cult si de duhovnici pe care i-ai frecventat.

Ii doresc lui Dinu Todoran mult succes la FCSB. L-am iubit ca jucator intr-o formula de gala a echipei mele de suflet, Farul. Este totusi un om care simte fotbalul si sa apreciem ca Becali inca mai cauta oameni din fotbal. Ma astept ca, peste ceva timp, un slujitor al Domnului din tagma preoteasca si cu aplecare spre aceasta bucurie a fotbalului sa fie adus pentru a fi antrenor la FCSB. Ca sa-i pregateasca spiritual pe jucatori ca pe partea fizica e Neubert, iar pe cea tactica si de achizitii e Supremul, Stapanul, Vicecampionul.