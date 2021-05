Anuntul pe care il asteptau fanii lui CFR Cluj! Ce se va intampla la meciul din ultima etapa cu FCSB

CFR Cluj este matematic campioana Ligii 1, dupa victoria de marti seara contra Botosaniului, cu scorul de 1-0.

Echipa din Gruia va celebra impreuna cu fanii ridicarea trofeului Ligii I, dupa ce conducerea lui CFR Cluj a anuntat ca la ultimul meci din acest sezon, impotriva FCSB-ului, va fi permis accesul suporterilor pe stadion.

"Suntem extrem de incantati sa va anuntam ca, dupa un sezon cu tribunele goale, incepand cu meciul CFR Cluj – FCSB, ultimul din acest sezon, este permis accesul fanilor pe stadion.

Momentan, conform procedurilor de organizare, numarul suporterilor este limitat la 25% din capacitatea arenei, dar suntem increzatori ca impreuna vom reusi sa revenim la normalitate in viitorul apropiat.

Abonatii din sezonul 2019-2020 vor primi un bilet gratuit pe baza cardului de abonat, in tribuna in care au avut abonament.

Clubul CFR 1907 Cluj nu poate garanta ca sectorul indicat pe tichet va coincide cu sectorul de pe cardul de abonament, din pricina masurilor de preventie anti-COVID-19.

De asemenea, toti abonatii vor primi inca un tichet gratuit, cu posibilitatea insa ca acesta sa fie valabil in alt sector sau chiar alta tribuna. Nu se vor comercializa alte bilete in afara celor destinate abonatilor!", se arata in comunicatul de presa emis de CFR Cluj.

CFR Cluj a reusit sa castige titlul cu numarul sapte si este pentru prima oara in istorie cand o echipa care termina pe locul secund in sezonul regulat, reuseste sa termine pe prima pozitie in playoff.