"Cand castiga un meci, ei sunt cei mai tari, se pacalesc singuri!" Arlauskis, atacuri la FCSB: "Asta m-a deranjat la Hategan!" Ce spune despre rosul primit

CFR Cluj este matematic campioana Ligii 1, dupa victoria de marti seara contra Botosaniului cu scorul de 1-0.

Giedrius Arlauskis, goalkeeper-ul lui CFR Cluj a fost dezamagit de explicatia adusa de Ovidiu Hategan pentru rosul acordat in meciul cu FCSB.

"Nu a fost de rosu la Octavian Popescu, stii de ce iti spun. i-am zis "Ovidiu, de ce dai rosu? El a controlat mingea, se ducea spre poarta?", si mi-a zis "regulamentar sunt acoperit". "Aaa, tu deja cauti motiv?". Eu nu ma supar ca e rosu, ok. Dar explicatia unui arbitru de nivelul lui Hategan.

M-am simtit nasol dupa meci, am aruncat si manusile in usa. Cand am luat rosu si paraseam terenul si tipau astia de la Steaua, mie nu imi convine sa ii spun FCSB. Pentru mine e Steaua, eu am jucat pentru Steaua. Cand paraseam terenul, se agitau cei de la Steaua, dar m-am calmat, imi venea sa sar la bataie", declarat Giedrius Arlauskis, in cadrul emisiunii Fotbal Club, la Digi Sport.

Fostul portar al FCSB-ului crede ca echipa din Bucuresti a reactionat imatur la finalul meciului cu CFR Cluj si considera ca s-au crezut campioni prea devreme.

"MM cu steagul ca el e fericit. Unde e acum steagul? Degeaba te agiti dupa un meci, campionatul se castiga la final. Se pacalesc singuri, se mint intre ei. Cand castiga un meci, ei sunt cei mai tari, Gigi iese la televizor. La noi nu exista asa ceva, noi suntem profesionisti. Daca la Steaua se pierde un meci, imediat ca e blat, ca Gigi face schimbari, ca MM scrie pe Facebook", a mai adaugat Arlauskis.

CFR Cluj a reusit sa castige titlul cu numarul sapte si este pentru prima oara in istorie cand o echipa care termina pe locul secund in sezonul regulat, reuseste sa termine pe prima pozitie in playoff.